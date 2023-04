Geliefden Marloes en Wikke zijn een gewild ontwerpduo voor theater: ‘Regisseurs gebruiken ons als denktank’

Wie vaak naar het theater gaat, kan bijna niet anders dan werk van Marloes en Wikke hebben gezien. De twee geliefden ontwerpen decors voor toneel, maar ook tentoonstellingen in musea. Zelfs hun huis is met een scenografenoog ingericht. ‘We staan altijd aan.’

Midden in De Pijp wonen Wikke van Houwelingen (44) en Marloes van der Hoek (43) op 50 vierkante meter, met hun twee dochters. Dat is niet veel ruimte voor een gezin van vier. Maar scenograaf zijn – de vormgeving doen van theatervoorstellingen – heeft zo zijn voordelen: met slimme trucs lijkt de woning veel groter. Zo zijn er schuifdeuren die de woning opdelen in een slaap- en woonkamer. De dochters slapen in ingenieuze hoogslapers die bureau, bed en kast ineen zijn. En de vloer is zodanig licht dat het huis veel ruimer lijkt. Niet dat ze het zelf hebben gebouwd overigens. “We zijn helemaal niet handig,” zegt Van Houwelingen.

Wie geregeld naar het theater gaat, kan bijna niet anders dan een decor van Marloes en Wikke hebben gezien. Of het nu de draaischijf met wanden erop is in jeugdvoorstelling Ruzie (voor 6+) van Theater Artemis en Theater Basel, de nieuwste show van cabaretier Peter Pannekoek waarin het decor danst in een trage choreografie, of de laatste enscenering van een boek van Edouard Louis, Geschiedenis van geweld, door Abdel Daoudi bij Toneelschuur Producties (ook een draaiend huis, dat telkens een nieuw perspectief biedt).

Het zou ook in het museum kunnen zijn geweest, want ze maakten het design van de vaste tentoonstelling Panorama Schiedam in het Museum Schiedam. En in coronatijden ontwierpen ze nieuwe zalen voor theater De Harmonie in Leeuwarden. Hun werk is soms abstract, en ze zoeken altijd naar beelden die net niet perfect passen. In hun eigen woorden: ‘Als het goed is, klopt er iets niet.’

Onder de naam Marloes//Wikke runnen ze hun ontwerpbedrijf. En ze delen een leven. Ze dragen elkaars kleren, vullen elkaars zinnen aan. En gaan volgend jaar helpen bij de eindmusical van hun oudste. Niet dat ze het hele decor gaan bouwen, maar dat twee van de meest vooraanstaande scenografen van het land alleen al kunnen adviseren bij de vormgeving van de eindmusical zal een benijdenswaardig plaatje opleveren.

Playmobilpaardjes

Allebei kozen ze in eerste instantie voor een andere richting. Wikke wilde acteur worden, Marloes ging voor grafische vormgeving. Toen ze elkaar begin deze eeuw troffen in Groningen voor de master scenografie viel het kwartje. Juist de vormgeving van het theater, van het podium, van de toneelvoorstelling, is waar ze goed in zijn. Niet veel later bewonderden ze meer dan alleen elkaars talent.

In hun studio in de Marcusstraat, een zijstraat van de Weesperzijde, in het pand waar ook het populaire restaurant Rijsel huist, laten ze zien hoe ze werken. In de hoek staan twee maquettes met het decor in wording voor de musical De man van La Mancha, later dit jaar onder meer bij DeLaMar te zien. Op tafel liggen miniatuurstoeltjes en Playmobilpaarden (“Er wordt nogal eens wat van het speelgoed van onze kinderen ontvreemd,” aldus Van der Hoek). In de kasten staan boeken over kunst, maar ook dozen met labels als ‘kleine huisjes’, ‘makette lampjes’ en ‘klei poppetjes’. Want wie scenograaf is, maakt eerst alles in het klein.

Houdt het werk ooit op als je samenwerkt en samenwoont?

Marloes van der Hoek (M): “Het is een valkuil, want je staat altijd aan. Soms zeg ik als we ’s avonds aan tafel zitten en Wikke komt met een idee: ‘Nu even niet.’”

Wikke van Houwelingen (W): “Maar het is vooral ook fantastisch dat je al deze avonturen samen beleeft. Dat je het gewoon samen allemaal mee kan maken.”

M: “Omdat we met zijn tweeën zijn kunnen we veel verschillende dingen doen. Dan zit ik in Amsterdam en kan Wikke even naar Basel. We kunnen letterlijk op twee plekken tegelijkertijd zijn.”

Als ik denk aan theatervormgeving denk ik ook: dat is dienstbaar. Aan de regisseur, aan het stuk, aan een voorstelling.

M: “Dienstbaar? Nee, zo zie ik het niet. Toegepast, dat wel. En ik denk dat het zich wel verhoudt tot de beeldende kunst. Uiteindelijk maak je samen een autonoom geheel, met alle disciplines samen. De regisseur, het licht, de techniek. En dat is ook zo leuk aan dit werk. Dat niemand meer z’n eigen ei hoeft te leggen. Maar dat je allemaal samen één redactie vormt. Decor ontwerpen is het oude idee dat je alleen iets bouwt om te laten zien waar je bent, wat voor locatie het moet voorstellen. Die oude manier vinden we niet zo interessant. Scenografie is dat de ruimte medespeler wordt.”

W: “Een regisseur komt naar ons toe en vraagt of we de scenografie willen doen. Wij zitten dan al meteen aan tafel. Met regisseur Daria Bukvic, destijds bij het Nationale Theater, werkten we bijvoorbeeld aan Othello. Maar dan is het niet: scène 1 moet in die ontvangsthal zijn, want dat staat woordelijk in het stuk. Ze wilde het over racisme hebben. Wij gaan dan kijken wat voor wereld we eromheen creëren. In dit geval is dat letterlijk een witte wereld geworden, om te laten zien welk systeem dominant is. We proberen uit, de spelers gaan ermee werken, en zo maken we allemaal samen het eindresultaat. Regisseurs gebruiken ons ook als een soort denktank.”

Jullie lijken heel verschillend. Hoe werkt dat zo goed samen?

M: “We zijn totaal verschillende types. Maar we hebben veel overeenkomstige ideeën over kunst en theater.”

W: “Ik vind dat dus ook nog steeds een raadsel. We zijn eigenlijk tegengestelden in alles.”

M: “Wikke is heel erg naar buiten, heeft snel ideeën en materialen in zijn hoofd. Hij gaat er dan meteen mee werken. En ik ga eerst heel lang nadenken, en wil alles weten over de geschiedenis van een stuk, hoe het in elkaar zit en wat het allemaal betekent.”

W: “De verschillen voel je eigenlijk de hele dag door. Marloes heeft ook gewoon een heel steady achtergrond van huis uit, ze is studieus, en ik ben meer vrije school – waar ik ook nog van ben afgetrapt – en heb een rare, grillige hippie-achtergrond. Marloes is een diesel die gestaag doorgaat en vasthoudend is.”

M: “Op school voelden we al dat we elkaar aanvulden.”

Een van de lastigste dingen van theatervormgeving is dat het telkens opnieuw moet. Dat betekent ook een heleboel maken en weer weggooien.

W: “We zijn daar heel erg mee bezig. Maar we zijn er ook nog mee aan het worstelen. Het is meer werk voor productie en techniek om alleen hergebruikte materialen in te zetten. Decors worden ook zelden opgeslagen, want opslag is heel duur.”

M: “Het gaat gestaag beter, alleen al omdat we na zoveel jaar weten wat er allemaal al eerder is gemaakt. Voor Slachthuis vijf vorig jaar werd het een soort sport om decors te hergebruiken. Het brandscherm komt van een voorstelling van vijftien jaar geleden, de enorme opblaasbaby op het podium kwam van de voorstelling Snaren van Toneelgroep Amsterdam in 2002. Die lag bij ITA (Internationaal Theater Amsterdam, red.) in de opslag, en ze wisten zelf niet eens dat ze hem hadden. Dat was te gek. Maar hergebruik is ook ingewikkeld, want je wilt beginnen bij het artistieke denken, en geen concessies doen.”

Zouden jullie ooit autonome kunst willen maken?

W: “Ik sluit het niet uit. En ik zou het heel tof vinden als een deel van een ontwerp dat we voor een voorstelling maken ooit in Amsterdam in een openbaar gebouw wordt neergezet. Maar het is niet zo dat het per se aantrekkelijker is om een kunstwerk in een museum te hebben staan. Je moet het zo zien: hoe mooi is het dat wij een installatie maken die 15 bij 15 meter is, waar 800 mensen zeker anderhalf uur naar kijken zonder dat ze naar de wc kunnen? Kom daar maar eens om met een kunstwerk in een museum.”

