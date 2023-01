Gehalveerd HLF8 deed denken aan kroeggesprek tussen mensen met een ultrakorte aandachtsspanne

Nieuwe HLF8-presentator Sam Hagens. Beeld SBS6

Lips zette woensdagavond om 19.30 uur SBS6 aan om te zien hoe nieuwe HLF8-presentator Sam Hagens het ervan af zou brengen. Maar na het nostalgisch aandoende bordje ‘Even geduld alstublieft’ kwam een ellenlang reclameblokje. HLF8 werd langzaamaan KWRTVR8. Toen er een oude aflevering van Mr. Frank Visser doet uitspraak werd gestart, gaf een boventitel uitsluitsel: ‘De liveverbinding met de studio is verbroken.’

Tegen acht uur begon HLF8 alsnog en grapte Hagens: “Goedenavond, welkom bij Iets Voor Acht.” Om de verloren tijd in te halen kondigde hij meteen het eerste onderwerp aan: energiebedrijven worden platgebeld door mensen die het prijsplafond niet begrijpen. Dus kwam er nog één keer kort uitleg: “Er zit een maximum aan het prijsplafond.” Ja, daarom heet het ook ‘plafond’.

Voor meer uitleg was geen tijd want het volgende onderwerp wachtte: het winderige weer van die dag. Een foto van een omgewaaide windmolen was voor tafelgast en buschauffeur Fred Teeven het bewijs dat windmolens gevaarlijker zijn dan kerncentrales ‘want die gaan niet stuk’. Maar goed dat Teeven de politiek heeft verlaten, dacht Lips toen.

Het onderwerp ‘Rotterdam Moordhoofdstad’ kreeg iets meer tijd toebedeeld want er was een ex-draaideurcrimineel uit die stad te gast. Maar daarna buitelden willekeurige onderwerpen weer in vliegende vaart over elkaar heen. Er worden huisdieren gekloond in China. Een Amerikaanse crematoriumhouder verkocht lichaamsdelen en organen van doden. In Noord-Holland mogen in bushokjes geen advertenties meer voor vlees. Het ging van de hak op de tak, alsof Lips in een kroeggesprek beland was tussen mensen met een ultrakorte aandachtsboog die om het hardst meningen roepen zonder kennis van zaken te hebben.

Een technische storing is natuurlijk overmacht, maar als daardoor HLF8 gehalveerd wordt, kan je de uitzending redden door al je flutonderwerpen over te slaan, tipt Lips.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.