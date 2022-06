Gegil bij meisjesidool Antoon, lange rijen voor water op eerste dag Pinkpop

Antoon treedt op tijdens de eerste dag van het muziekfestival Pinkpop. Beeld ANP/MARCEL VAN HOORN

Ze zijn rood aangelopen. Sommigen wapperen uit alle macht met een papieren waaier, anderen houden flesjes water tegen het voorhoofd. De eerste rijen van het publiek voor het podium van popster Antoon zijn opgebouwd uit verwachting, hittezweet en wolken vol jongemeisjeshormonen.

Festival Pinkpop is pas begonnen of daar is hij al: de popsterboy die de afgelopen maanden vrijwel onafgebroken op de nummer 1-positie in de hitlijsten heeft gestaan. Antoon scoorde hits met Hyperventilatie, Hallo, Vluchtstrook en recent Olivia. Hij is onmiskenbaar dé Nederlandse popster van het moment.

Het is duidelijk dat de organisatie van Pinkpop niet helemaal heeft kunnen anticiperen op de hype rond de jonge popster die recent in de Amsterdamse Museumbuurt is gaan wonen. Antoon staat geprogrammeerd in de tent, het kleinste van de drie hoofdpodia. Dat onderkomen is duidelijk veel te klein voor Antoon en zijn fanschare.

De massa die geen plekje onder het tentdoek kan vinden loopt op het gras erbuiten over in de rij voor de kraam met gratis water. Die rij is lang - goed beschouwd gewoon te lang - want het is heet op Pinkpop. Waar morgen 35 graden wordt voorspeld, gaat de thermometer nu al over de 30 graden. En dat is lastig, want een van de nadelen van het Megalandterrein in Landgraaf is dat bomen - en daarmee schaduw - er zeldzaam zijn. Het is dus puffen en heel veel geduld betrachten voor de waterpunten.

Ondankbare plek

Na drie jaar gedwongen pauze is de 51ste Pinkpop-editie de eerste zonder festivalvader Jan Smeets. De grondlegger van het festival (77) is vanwege zijn afnemende gezondheid met pensioen gegaan en ziet hoe zijn opvolgers het terrein onmiddellijk een make-over hebben gegeven. Het moet gezegd: de festivalweides ogen er knusser en gezelliger door. De grote podia zijn verplaatst, zodat er is meer ruimte is voor horeca en randactiviteiten. Het festival waar een broodje bokworst lang de voornaamste attractie naast de muziek was, herbergt nu zelfs een pop-upmuseum.

Maar daarvoor hebben de meisjes bij Antoon geen oog. Ze beleven de dag van hun leven en zien hun idool zich van nabij in het zweet werken. Makkelijk gaat het niet. De vrijdagmiddag is simpelweg een ondankbare plek voor een Pinkpopdebuut. Het festival moet nog ontbranden en het gegil en het echte feest blijven zo beperkt tot de eerste helft van de massa. Antoon zelf klinkt nogal hees. Maar, zo vertrouwt hij zijn publiek toe: “Dit is de eerste keer dat ik met mijn band een uur lang optreed. Ik vond het best wel spannend, maar vind het fucking goed gaan!”

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Antoon. En waarom ook niet? Met podiumhulp van zijn mentor en platenbaas Big2 (de helft van The Opposites) zet hij een knappe en hyperenergieke show neer. In sprinttempo jaagt hij zijn opgewekte hits er doorheen.

Hyperventilatie

Het tempo mag bij een volgende keer gerust wat lager, zodat Antoon tijd heeft zijn kolonie supporters even rustig toe te spreken, of die fans even op adem te laten komen. Maar als na 55 minuten vol gas het toepasselijke Hyperventilatie klinkt is wel duidelijk: het duurt niet lang voor Antoon terug zal komen. En dan om het hoofdpodium te bespelen.

Generaties verbonden bij Antoon. Eerste rijen vol met tieners. A-ha’s Take on me uit 1985 toch meegegalmd. #pinkpop pic.twitter.com/LWfSCAWV7o — Stefan Raatgever (@stefanraatgever) 17 juni 2022

De Pinkpopvrijdag brengt verder nog optredens van de bejubelde nederpopzangeres Froukje en de eerste headliner Metallica. Later in het weekend volgen nog concerten van Pearl Jam, Songfestivalwinnaars Måneskin, Nile Rodgers & Chic en Imagine Dragons.