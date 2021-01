Geen wandtegels meer van Hugo de Jonge. Is dat het ‘Promenade-effect’?

Han Lips kijkt de persconferentie Beeld -

Oké, het werkveld is misschien nog beperkt, maar Lips durft ondertussen best voor zichzelf te adverteren: hij is beschikbaar als persconferentiedeskundige. Na negen maanden kijken naar de bijeenkomsten van premier Rutte en zijn kompaan Hugo de Jonge kan hij aan de tred waarmee beide bewindslieden binnenlopen aflezen of de maatregelen verscherpt zullen worden of niet.

Ook is hij inmiddels specialist in het duiden van het in een crisis blijkbaar benodigde taalgebruik. Wat hij al in maart vorig jaar doorkreeg: de persconferentie is geen terrein voor een fraaie, tot nadenken stemmende volzin of een filosofische gedachte. Het gaat om kort en bondig. En om beelden waarbij weinig voorstellingsvermogen is vereist.

Zo bleef Rutte dinsdagavond de term ‘licht aan het einde van de tunnel’ herhalen. Hij sprak ook over ‘spaarcenten die in rook opgaan’ en over ‘samen naar de eindstreep’. In die laatste metafoor was het virus weer een wedstrijd geworden, een marathon zelfs, waarbij de finish steeds verder voor ons uit schuift.

De Jonge was de afgelopen maanden bloemrijker in zijn taal, maar van wandtegels als ‘We kunnen wel klaar zijn met virus. Het virus is nog niet klaar met ons’ bediende hij zich niet meer. Lips analyseerde dat op de bank als het ‘Promenade-effect’, vernoemd naar het programma dat De Jonges aforismen bundelde in een fluorescerend boeket.

De Jonge viel nu vooral op door zijn vreeswekkende woorden over ‘de Britse mutant’. Lips zag onmiddellijk een groen uitgeslagen mannetje met een gemeen lachje voor zich. “Hij krijgt de overhand,” waarschuwde De Jonge, de variant zich blijkbaar ook mannelijk voorstellend.

En daarna de uitsmijter: “We kunnen ons geen ‘we-zijn-er-bijnagevoel’ veroorloven.” Nee hè, daar had Lips nu juist zo’n zin in! Een schoolreisjesachtig ‘we-zijn-er-bijnagevoel’. Nu bleef hij zitten met zijn eigen ‘dacht-je-alles-gehad-te-hebben-krijg-je-dat-ook-noggevoel.’