Geen vrolijke avond, wel een boeiende

Robert Vermeiren

Aan het begin van zijn televisieavond stelde Zomergast Robert Vermeiren, hoogleraar ­kinder- en jeugdpsychiatrie: “De kern van mijn avond gaat over jongeren.” Jongeren met problemen, al zegt hij liever: jongeren met een verhaal.

En dus begon hij met beelden van het optreden van ­Avicii – de populaire Zweedse dj die drie jaar terug zelfmoord pleegde – op Tomorrowland in 2015. “Een meute feestende jongeren,” kondigde presentatrice Janine Abbring aan, maar Vermeiren corrigeerde haar. “Dit is gezamenlijkheid in een bijzondere levensfase.”

Het was tevens een eerbetoon aan diezelfde gezamenlijkheid die jongeren gemist hebben in de coronaperiode. Met als gevolg een flinke toename van angst, onzekerheid en depressie die zich onder meer uit in eetstoornissen, automutilatie en suïcidale gedachten.

Een vrolijke avond werd het niet, met fragmenten van een uitgemergelde Deense fotografe met anorexia en een 24-jarige Vlaamse met een euthanasieverlangen. Maar in zijn boeiende betoog legde Vermeiren steeds de nadruk op het verhaal: “Ik zeg niet dat we jongeren gelijk moeten geven, maar we moeten wel naar ze luisteren.” En dus niet meteen een label – ADHD, autisme – op ze plakken. Abbring vroeg hoe hij ze in zijn praktijk noemt: patiënt of cliënt? Vermeiren: “Ik zeg jongeren.” Die zat.

Ook zijn eigen verhaal, over een jeugd waarin hij bijna het dievenpad op ging en ‘snuffelde aan anarchistische milieus’, kwam aan bod, maar alleen als het zijn betoog onderstreepte: “Ik ga mijn eigen ervaring niet te pas en te onpas inzetten.”

Voor iemand die vindt dat er meer toeval in het leven moet worden toegelaten, hield Vermeiren de regie stevig in handen; zijn betoog eindigde met een aanklacht tegen de geldverslindende decentralisering van de jeugdzorg. Lips werd er niet vrolijk van, maar had wel een boeiende avond.

