Geen vorst of staatsman, nee ... oudste standbeeld in de stad is van een schilder

Het beroep van Rembrandt van Rijn is af te lezen aan de schilderbaret en de etsnaald in zijn rechterhand. Beeld Mariet Dingemans

Standbeelden in de openbare ruimte waren lange tijd een zeldzaamheid in Nederland. Dat heeft te maken met het ontbreken van geschikt natuursteen om vormen uit te hakken, de reformatie en beeldenstorm natuurlijk, maar ook de redelijk egalitaire burgermaatschappij waarin weinig aandrang bestond om iemands beeltenis op een sokkel te hijsen.

Het is veelzeggend dat het oudste nog bestaande standbeeld in Amsterdam niet van een vorst, staatsman of krijger is, maar van Rembrandt van Rijn. Dit beeld uit 1852 is overigens niet het oudste van Nederland. Die eer komt de bronzen Erasmus in Rotterdam toe, die dateert van 1622. Maar het beeld op het Rembrandtsplein is wel de eerste bronzen gelijkenis van een beeldend kunstenaar in Nederland. Zijn beroep is af te lezen aan de schilderbaret en de etsnaald in zijn rechterhand.

Ingelijfd door de zuiderburen

Tot de 19de eeuw gold niet Rembrandt maar Peter Paul Rubens als de grootste schilder die de Nederlanden ooit had voortgebracht. Na de Belgische Revolutie was hij echter ingelijfd door de zuiderburen en werd Rembrandt gepromoveerd tot nationaal symbool. Toen in Antwerpen een standbeeld werd opgericht voor Rubens, konden de Nederlanders niet achterblijven.

Bij gebrek aan kundige beeldhouwers van eigen bodem moest er wel een Vlaming aan te pas komen. Louis Royer kwam oorspronkelijk uit Mechelen, was opgeleid in de late Vlaamse barok, maar bekeerde zich tot het neoclassicisme. Met die stijl had hij veel succes in Amsterdam, waar hij in 1820 naartoe verhuisde en zo weinig concurrentie had dat hij werd aangeduid als simpelweg ‘de beeldhouwer’.

De totstandkoming van zijn Rembrandtmonument had nogal wat voeten in aarde. Eerst lag koning Willem II dwars, die wilde dat het standbeeld in Den Haag zou komen. Na zijn dood bleek het ingezamelde geld, dat belegd was in staatsobligaties, grotendeels verdampt. Even werd overwogen het beeld in beton uit te voeren. Dat plan kon gelukkig weer de kast in toen vermogende particulieren andermaal de beurs trokken.

Gieten uit één stuk

De eerste gieting mislukte, maar een beeld gieten uit één stuk is dan ook extreem lastig. Toen het meestergieter Ivar Jacobsen bij de tweede poging wel lukte, was de bewondering zo groot dat zijn naam op de sokkel werd vermeld. Die pedestal verdween echter bij één van de zes verplaatsingen die het kunstwerk gedurende anderhalve eeuw heeft ondergaan: van de Botermarkt naar de huidige locatie.

Het is bijna niet voor te stellen maar het Rembrandtmonument is één van slechts 35 standbeelden die gedurende de 19de eeuw in heel Nederland zijn opgericht. Dat veranderde na 1900. Tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd alleen al Amsterdam verrijkt met 352 beelden op bruggen en aan gebouwen.