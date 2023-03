Geen voorspelbaar verhaal over machtsmisbruik: Sacha Bronwasser vertelt hoe een markante docent de leerling heeft gevormd

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Voor ons verhaal heb ik een derde nodig, want ieder verhaal rust op drie punten. Anders valt het om. Die drie punten zijn jij, ik en Philippe Lambert,’ begint Marie. Daarmee geeft Sacha Bronwasser ook direct al iets weg over de structuur van haar roman Luister, die complex, maar goed doordacht is. De aangesprokene is Maries oude kunstdocent Flo. Philippe, vader in het gezin waar ze als au pair heeft gewerkt, lijkt los te staan van haar geschiedenis met Flo, maar ze weet hem in hun verhaal te verknopen.

Philippe was een nakomeling in een bevoorrecht gezin, een bijzonder kind, angstig en ‘snel uit het lood’. Hij lijkt over een voorspellende gave te beschikken. Die verdwijnt als hij een kind krijgt met Laurence, in de jaren tachtig, wanneer Parijs wordt geteisterd door een reeks aanslagen en iedereen is angst leeft. Maar als de Duitse au pair Eloïse hun leven binnenkomt, valt Philippe flauw; zijn angsten zijn terug. Ze hangen als een onheilspellende voorbode boven het verhaal. De man raakt geobsedeerd door Eloïse , die hij door de stad volgt als een hijgerige hond.

Waar gaat dit heen? Naast het spiegeltje boven de wastafel in Maries kamer in Parijs hebben voorgangers hun namen geschreven, gevolgd door het jaartal. Een van hen is Eloïse (1986), die hetzelfde jaar nog werd opgevolgd door ene Veroniek. Marie vraagt zich niet af waarom. Ze is hier om even niemand te zijn; de inwisselbare oppas. Regelmatig denkt ze aan Flo, haar markante kunstdocente, die vanaf de eerste ontmoeting in een bar een onuitwisbare indruk op haar heeft gemaakt, maar die ook veel te maken lijkt te hebben met haar vlucht naar Parijs.

Daguerre

Flo ontfermde zich over de jonge Marie. Ze vertelde haar hoe ze eruit moest zien, hoe ze zich moest gedragen, ze máákte haar. In Flo’s cursus Narratieve technieken kijken ze naar de eerste foto van Louis Daguerre, uitvinder van de fotografie. Een fotografiehistoricus noemt zijn uitvinding ‘een spiegel met een geheugen.’ Marie slaat het op; de beelden uit Flo’s cursus en de woorden die er betekenis aan geven.

Taal is haar middel om dit verhaal te vertellen in levendige observaties (het oog van de fotograaf, de taal van een schrijver). Je verwacht een voorspelbaar verhaal over machtsmisbruik tussen docent en student; een grimmige coming-of-age, maar Bronwasser verrast de lezer met een ander, gelaagder verhaal, met een interessante structuur. De verschillende perspectieven en sprongen in de tijd zorgen steeds voor nieuwe inzichten. Of zoals Flo Marie leert: ‘Wie ziet kan vertellen. En wie vertelt legt vast. We hebben de taal nodig om onze ogen te helpen.’

Roman Luister

Sacha Bronwasser

Ambo Anthos, €22,99

254 blz.