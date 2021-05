Geen Roy Donders meer, het doet Twan zichtbaar goed

Waarde van de aarde.

Twan Huys is terug op het oude NPO-nest, uit de RTL Late Night-as herrezen. Kletsen met BN’ers over hun nieuwe RTL-shows was niks voor hem, maar bij Buitenhof is hij als een vis in het water. Binnenkort komt College Tour terug en gisteren zag Lips hem in reportageserie Waarde van de aarde, over bodemschatten en andere grondstoffen.

Nogal een stoffig onderwerp dus. In de aflevering over steenkool werd dat opgelost door in te zoomen op de Duitse bruinkoolwinning. Niet ver van de Nederlandse grens moeten hele dorpen wijken voor de afgraving van deze zeer klimaatonvriendelijke brandstof. Toch gaat energiegigant RWE daarmee in het om zijn ‘Energiewende’ geprezen Duitsland tot 2038 door.

Een boorkop ter grootte van een vrachtwagen nam hele happen uit het land. Een bewoner van een ten dode opgeschreven dorp sprak van een ‘Heimatfresser’, een vaderlandvreter. Als het aan RWE ligt, wordt zelfs het graf van haar vader verplaatst.

Van daar schakelde het programma over naar Australië, waar ze door bosbranden al stevig te lijden hebben onder de opwarming van de aarde. En juist Australië is de grootste exporteur van steenkool, een miljardenindustrie. Voor de grote nieuwsmedia in het land is klimaatverandering dan weer een taboeonderwerp.

Het is de wereld van het grote geld. Waarde van de aarde ging van RWE naar mediatycoon Rupert Murdoch en ­pensioenreus ABP, en terug. En grotendeels ongrijpbaar, bleek wel toen Huys het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld moest zoeken bij een brievenbusfirma op Sloterdijk.

Het deed Twan zichtbaar goed dat hij, in plaats van gesprekjes met Fred van Leer of Roy Donders, zijn tanden kon zetten in ABP-directeur Corien Wortmann. Alleen een tripje naar Australië zat er niet in, vanwege corona. Maar dat scheelde dan weer wat broeikasgassen.

