Geen enkele smartphone naast het bord; waar hadden ze deze jongeren vandaan?

Veel mensen in één huis stoppen en zien wat er gebeurt: dat gaat niet altijd goed, weten we al sinds Big Brother. Noem een realityprogramma waarin onbekenden gedwongen samenwonen en de roddels en uitgetrokken haren vliegen je om de oren.

De twintigers die maandagavond samenkwamen in In real life pakten het beschaafder aan. Om te laten zien dat millennials heus niet de hele dag op Instagram zitten en om een beeld te geven van wat hen écht bezighoudt, worden hierin de komende drie weken elke werkdag acht jongeren gevolgd.

In de eerste aflevering maakten ze ietwat aarzelend kennis met elkaar in hun tijdelijke huis in Eindhoven, waarna alles uiterst harmonieus werd besloten. Wie boven en onder in het stapelbed mocht slapen, wie zou koken en welk veganistisch én halal gerecht bereid zou worden: alles ging in goed overleg. Het flowde lekker, om met woorden van een van de deelnemers te spreken.

Na de werkdag – voor sommigen: hangdag – werd er keurig gezamenlijk gegeten. Dat niemand z’n smartphone naast het bord had liggen, was bijna ongeloofwaardig; waar hadden ze deze jongeren vandaan? Gelukkig pakte een van de millennials even haar telefoon om het eten te fotograferen. Bleef er toch nog een cliché overeind.

’s Avonds was het huis nog steeds aan kant – niet bepaald iets wat Lips zich van zijn studentenhuis kan herinneren, maar het was voor veel jongeren ook pas de eerste stap buiten het ouderlijk huis.

Net toen het wel heel erg leek voort te kabbelen, kwamen de eerste inzichten. Beautyspecialist Kim realiseerde zich dat ze veel te hard werkte in vergelijking met haar leeftijdsgenoten. En influencer in spe Shen-en deelde tijdens een minifotoshoot haar ervaringen met racisme, een onderwerp waaraan ze op Instagram aandacht wilde besteden. Met een ‘sicke caption’ eronder, dat dan weer wel.



