In de zomer opent DWDD de DWDD Summerschool en donderdag had de Belgische schrijver Bart van Loo de eer om de eerste van vier lessen te verzorgen. Dat was een geschiedenisles over Bourgondiërs en meester Bart wist er veel van: hij had er ook net een boek van 600 pagina’s over geschreven, zoals meermalen door hemzelf werd vermeld. Want geen DWDD zonder gratis promotie, ook al is het zomer.

Lips maakte driftig aantekeningen, zoals vroeger op school. Leven als een Bourgondiër betekent lekker eten en drinken en dat hebben de Fransen uitgevonden. Net als de Lage Landen trouwens, want de vergeten Bourgondische hertogen hebben deze Lage Landen gesticht. Dat was het nulpunt van onze geschiedenis, in 1464.

Het werd een pittige geschiedenisles, ook al ging het in sappig Vlaams. Lips duizelde het al snel van de namen: Filips de Stoute, Jan zonder Vrees, Filips de Goede. Net als vroeger bij geschiedenis raakte hij de draad kwijt en onthield hij liever de leuke weetjes. Zo is het woord ‘banket’ afgeleid van ‘bank’, want daar zaten de schranzende Bourgondiërs op. Een vork gebruikten ze destijds niet, want dat was het werktuig van de duivel.

Meer trivia: op riddertoernooien ging het er bij het steekspel niet om de ander uit het zadel te wippen, maar juist om zoveel mogelijk lansen te breken. Vandaar de uitdrukking: een lans voor iemand breken. Voorts richtte Filips de Goede in 1454 het feest van de eeuw aan, met olifanten, leeuwen, dwergen en naakte vrouwen.

Een beetje zoals de Amsterdamse RoXY ruim vijf eeuwen later, dacht Lips.

Het was weer een smakelijke zomerse geschiedenisles, zij het met iets te veel vermoeiende lerarengrapjes van meester Bart.

Reageren? hanlips@parool.nl