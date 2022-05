Geen aapjes kijken, maar hulptelevisie die echt helpt, bestaat het dan toch?

Beeld -

Nu Radar en Kassa stuivertje wisselen op de maandagavond omdat ze van de NPO de helft van hun zendtijd moesten inleveren, trekt Antoinette Hertsenberg de wijde wereld in. Voor de AvroTros-serie Beter! onderzoekt ze in Deventer waarom bewoners van volksbuurten gemiddeld 14 jaar eerder aftakelen dan Nederlanders die het altijd voor de wind is gegaan.

Dat is een intrigerende vraag, maar ook eentje die gemakkelijk kan uitdraaien op aapjes kijken. Met als kandidaat numero uno de jonge vader Tony (41) die om onduidelijke redenen rondrijdt in een scootmobiel en om minstens zo onduidelijke redenen in zijn hals met koeienletters de bijsluiter ‘ik ben Daniel’s bitch’ getatoeëerd heeft.

Het aapjes kijken valt mee, Beter! is netjes gemaakt. Een leefstijlcoach neemt buurtbewoners zes afleveringen lang bij de hand en al na een paar weken was Tony er flink op vooruitgegaan. Zijn scootmobiel was ingeruild voor een fiets en die lichaamsbeweging deed hem goed. Het scheelde verder een slok op een borrel dat hij de dag begon met een ontbijt in plaats van koffie, bier en cola.

De lokale huisarts legde intussen uit dat werkloosheid en geldzorgen stress meebrengen, met als gevolg overgewicht, rugklachten, concentratieproblemen en impulsgedrag. Zelfs local hero Jolanda is er vatbaar voor. Zij heeft drie banen – in de zorg, de kinderopvang en achter de bar – en als vrijwilliger runt ze ook nog een speeltuinvereniging.

Hertsenberg kwam aanzetten met de piramide van 744 suikerklontjes die Jolanda elke maand tot zich neemt in haar twaalf koppen thee per dag met twee klontjes per keer. Dat was schrikken – ook voor Jolanda, die meteen suiker ging minderen.

Het zijn kleine stapjes, maar Lips wreef zich in de ogen na alle rommel die RTL de afgelopen jaren op de buis heeft gebracht. Hulptelevisie die echt helpt, bestaat het dan toch?

Reageren? hanlips@parool.nl.