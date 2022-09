‘Gedurfde’ boeken op shortlist Boekenbon Literatuurprijs na recordaantal inzendingen

De vijf genomineerde titels.

Ze brak door bij het grote publiek met haar roman De herinnerde soldaat (2019) en won in 2020 de F. Bordewijk-prijs. Nu maakt schrijfster Anjet Daanje kans op de Boekenbon Literatuurprijs 2022 met haar epische roman Het lied van ooievaar en dromedaris, 656 pagina’s dik en geïnspireerd op de schrijverszussen Brontë. ‘Een imposante, caleidoscopische en sprankelende roman’, aldus de jury, die spreekt van een rijk literair jaar.

Het aantal door uitgevers ingezonden titel was met 565 boeken een record. De keuze uit de longlist van 15 boeken viel op 5 ‘gedurfde werken,’ aldus juryvoorzitter Guy Verhofstadt. ‘Alle vijf vertellen ze overtuigende verhalen, maar ze doen meer: elk werk overstijgt op een bepaalde manier grenzen, bevraagt wat literatuur vermag en legt met schijnbaar gemak diepere lagen bloot.’

Sciencefiction met een hart

Nog een epische en lijvige (605 pagina’s) roman op de shortlist is De Mitsukoshi Troostbaby Company waarmee Auke Hulst eveneens een nominatie voor de Libris Literatuurprijs in de wacht sleepte. In een iets verdere toekomst en in genres van sciencefiction tot privédomein onderzoekt hij aan de hand van twee alter ego’s het (recht op) verdriet van een vader om een niet geboren dochtertje. ‘Labyrintisch en gelaagd, sciencefiction met een hart,’ aldus de jury. ‘Technisch vernuftig en uiterst empatisch.’

Derde roman op de lijst is met 169 pagina’s beduidend dunner, maar Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost van Donald Niedekker is niet alleen een levendig verslag van de overwintering op Nova Zembla, maar kleine verzameling fabels en legenden. De jury: ‘Niedekkers verbluffend tactiele stijl en betoverende sfeer nemen je op sleeptouw door vier eeuwen geschiedenis, fictie en sprookjes.’

Non-fictie en verhalenbundels

Anders dan de Libris Literatuurprijs sluit de Boekenbon Literatuurprijs (opvolger van de AKO Literatuurprijs die in 1987 voor het eerst werd uitgereikt, prijzengeld 50.000 euro) non-fictie en verhalenbundels niet uit. In het eerste genre is genomineerd Niña Weijers met haar essaybundel Zelf doen, waarin ze al lezend en schrijvend probeert een route door het leven te vinden. In die ‘stilistisch uitmuntende’ essays verbindt Weijers volgens de jury indringend zelfonderzoek aan het universele, en ‘balanceert ze fijnzinnig tussen een verlangen naar controle en zelfverlies.’

In de verhalen in het vijfde boek op de shortlist, Vaders die rouwen, legt de Vlaamse dichter en schrijver Carmien Michels (1990) de pijn van vaders bloot. Personages krijgen te maken met ziekte, de herinneringen aan een moeilijke jeugd, stalking, verkrachting en de dood. ‘Met lef gecomponeerd’ en ‘surreëel’, aldus de jury. ‘De verhalen van Carmien Michels paren tederheid en sensitiviteit aan gruwelen en dat in een sfeervolle poëtische stijl.’

De winnaar wordt op 10 november bekend gemaakt.