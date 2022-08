Gedichten uit de muur in de Borgerbuurt

Muur van de dichters Sinds 2012 Kunstenaar Danilo Joanovic da Rudna Waar Nicolaas Beetsstraat 82, staat aan tussen 9.00 en 17.00 uur.

Muur van de dichters, van Danilo Joanovic da Rudna. Beeld Sophie Saddington

Op de hoek van de Borgerstraat en de Nicolaas Beetsstraat hangt het werk Muur van de Dichters. Het is in de vorm van een modern paneel van deurbellen, zoals je die bij menig appartementencomplex vindt. Maar naast de bellen staan geen hedendaagse namen, je vindt er de afzenders van gedichten: Bilderdijk, Ten Kate, Van Lennep. Het zijn de dichters naar wie de straten in deze Borgerbuurt zijn vernoemd. En zoals het menig kunstenaar vergaat: hun straat is in de loop der jaren bekender dan hun werk.

Zonde, vond kunstenaar Danilo Joanovic da Rudna. Hij deed in 2009 mee aan een buurtwedstrijd voor een kunstwerk en de wijkbewoners kozen voor zijn idee. Sinds 2012 hangt het werk aan de muur. Joanovic da Rudna zei er eerder over: “Ik wilde de poëzie van deze mensen dicht bij de alledaagsheid brengen. Het idee was, om een gedicht ‘uit de muur te kunnen halen’ onderweg naar je werk of tussendoor. Dat kan inspirerend werken.” De deurbellen suggereren dat de dichters er nog wonen, zei de kunstenaar erbij.

Wie nu op een knop drukt, hoort een gedicht, voorgedragen door iemand die verbonden is met de buurt en/of affiniteit heeft met de poëzie van deze veelal negentiende-eeuwse dichters. Druk op Kinker (voor de liefhebber: Johannes Kinker 1764-1845 was dichter, filosoof en advocaat) en je hoort twee puntgedichten. Bij Ten Kate (Jan Jacob Lodewijk, 1819-1889) klinkt Avondmijmering, bij (Hendrik) Tollens De Verklikking. Maar elke dichter heeft er vijf, dus je kunt blijven drukken.

Je moet best dichtbij gaan staan om de woorden te horen: het geluid mocht ongetwijfeld niet te hard staan, je wilt natuurlijk niemand lastigvallen met poëzie. Helaas doet het speciale Kindergedicht het niet, net als de knop voor Schoolmeester, de alias van Gerrit van de Linde. Het lot van kunst in de openbare ruimte: soms gaat er iets kapot.

Het heeft wel wat, op die rustige hoek. Tegenover de dichtersmuur staan tien fietsen geparkeerd. Verder is dit deel van de Nicolaas Beetsstraat vooral een doorgangsweggetje, van en naar de Kinkerstraat, onderweg naar de Ten Katemarkt. En dan sta je daar, naar negentiende eeuwse poëzie te luisteren.

Er hoort ook een website, muurvandedichters.nl, bij het kunstwerk. De kunstenaar wilde een extra dimensie aan het werk toevoegen en schrikt er niet voor terug om bijna schoolmeesterachtig te laten weten waar de leek zich nog meer kan verdiepen. Het is ontroerend hoeveel energie en liefde in het werk zit. En die website is handig, want zo kun je alles thuis nog eens rustig naluisteren, in plaats van aangeschurkt tegen een muur op een stadse hoek.

