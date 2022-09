Gedeelde liefde voor het woord (en boterwafeltjes): schrijfsters Nelleke Noordervliet en Nina Polak in de prijzen

Een primeur bij de Gouden Ganzenveer, die zondagavond aan Nelleke Noordervliet wordt uitgereikt: er is nu ook een Jonge Veer, om jongere generaties bij ‘het geschreven en gedrukte woord’ te betrekken’. Nina Polak is de eerste laureaat.

Ze werd in 1955 voor het eerst uitgereikt, bij het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond: de Gouden Ganzenveer. De culturele prijs, die jaarlijks wordt toegekend aan iemand voor haar of zijn bijdrage aan de Nederlandse geschreven taal, gaat dit keer naar Nelleke Noordervliet. Zij wordt geprezen als ‘een van de veelzijdigste, stilistisch vaardigste schrijvers in de hedendaagse Nederlandse literatuur’, en is ook zeer actief als bestuurder in de literaire en culturele wereld.

Aan Noordervliet (76) de eer de winnaar aan te wijzen van de eerste Jonge Veer, ‘voor jong talent dat zich onderscheidt door een virtuoze omgang met taal, het geschreven woord en/of communicatie met een nieuw en jong publiek’. Want het alarm is al eerder geslagen: Nederlandse jongeren scoren laag, zowel op leesvaardigheid als op leesplezier.

Noordervliets keuze viel op Nina Polak, schrijver van fictie, non-fictie en toneelteksten, van wie onlangs de nieuwe roman Buitenleven verscheen. Ze treffen elkaar bij Noordervliet thuis op de Westelijke Eilanden, en vinden elkaar niet alleen in hun gedeelde voorliefde voor boterwafeltjes. En néé (rollende ogen), we gaan het vooral niet hebben over de rel rond de directeur van boekenorganisatie CPNB, die juist bij een campagne om jongeren aan het lezen te krijgen Het bittere kruid van Marga Minco afserveerde .

Mevrouw Noordervliet, dacht u meteen: ja, zo’n nieuwe prijs is nodig om nieuwe lezers te trekken?

“Ik denk dat je die vraag aan het bestuur moet stellen. Maar natuurlijk is het altijd leuk als er weer een prijs bij komt, zeker voor een jongere schrijver die zich nog niet zo lang manifesteert. Al heb ik wel een beetje bezwaar tegenover dat Gouden en Jonge, want dan wordt goud automatisch oud. Ik zou graag open willen laten dat de winnaar van de Gouden Ganzenveer jonger kan zijn dan de winnaar van de Jonge Veer.”

En uw keuze voor Nina Polak?

“Ik ken ze niet allemaal, die jonge schrijvers. Dat scheelt natuurlijk. Van sommigen kan ik het werk beoordelen, en hoe ze zich opstellen in de wereld. Om in aanmerking te komen moet je wel aan de weg timmeren, je moet een paar dingen hebben laten zien. En toen kwam Nina meteen naar voren.”

Nina Polak: “Hoewel ik aan de oude kant bent, ik ben 36. Maar ik was 35, de leeftijdsgrens, toen ik hoorde dat ik de prijs zou krijgen.” Noordervliet, lachend: “Ja, dat was op het randje.”

Polak: “Het is grappig, we zijn eerder gekoppeld in zo’n setting, toen vorig jaar door corona de Boekenweek werd uitgesteld en er filmpjes van schrijversgesprekken werden gemaakt. Toen hebben we samen erg zitten afgeven op social media, misschien wel iets te absoluut.”

Bij die Jonge Veer wordt wel nadrukkelijk de link gelegd met ‘de multimediale wereld van vandaag’ waarin extra moeite geboden is om ‘jongere generaties duurzaam bij het geschreven en gedrukte woord te betrekken’.

Polak: “Het gaat al jaren over ontlezing en verschraling, maar daarover ben ik enigszins ambivalent. De vorige keer dat Nelleke en ik elkaar spraken waren we wel heel cultuurpessimistisch, maar er komen ook nieuwe vormen voor in de plaats.”

Noordervliet: “Het gaat mij meer om dat geschreven woord dan het gedrukte. Je hebt ook e-books en luisterboeken. Het draait meer om de verbeeldingskracht dan om de drager. De Ganzenveer is van oorsprong een uitgeversprijs, dus ik begrijp dat het daarom zo is geformuleerd, maar uitgevers moeten ook met hun tijd mee. En ik denk dat het verstandig is dat je je ook als schrijver op nieuwe vormen richt. Ik werk nu aan een roman over de Venetiaanse boekdrukkunst, de revoluties die die teweeg heeft gebracht. Maar de verbeeldingskracht vindt steeds weer nieuwe wegen om mensen te bereiken, we moeten niet teveel stilstaan bij het verleden.”

Mevrouw Polak, u krijgt de Jonge Veer. Heeft u nu het gevoel dat u zich als winnaar op dit gebied meer moet manifesteren?

“Ik ben heel vereerd, taal en hoe daarmee wordt omgegaan gaat me heel erg aan het hart. En goed kunnen lezen is heel belangrijk voor je plek in de samenleving. Maar ik ben niet superactivistisch ingesteld, je kunt groepen niet mobiliseren. Is het niet wat het altijd is geweest: dat jongeren een inspirerende docent moeten hebben, of een boek dat ze raakt?”

Noordervliet: “Het is daarom zo belangrijk dat je docenten eerst zelf enthousiast krijgt in hun opleiding. Het vak Nederlands is een beetje teloorgegaan door die taalbeheersers met hun begrijpend lezen. Ook een belangrijk punt is dat die leerlingen op het vmbo zo laag worden aangeslagen.”

Polak: “Ik ben niet per se op de hoogte van Booktok (TikTokfilmpjes over boeken) hier in Nederland, maar als je die circuits ziet en hoe jongeren elkaar aansteken om te gaan lezen – ook al is dat vaak Engelstalig – ben ik weer minder pessimistisch. Er is ook een democratisering gaande, er zijn sites waarop iedereen zelf boeken kan recenseren.” Noordervliet: “Dat is interessant. Als mensen zelf iets willen zeggen over een boek, als een discours op gang komt, is dat wat waard.”