Gazprom is overal, ook op de Zuidas, ‘Poetins hulptroepen in krijtstreep’

NPO2 had de 2Doc Het verdriet van carnaval – over het carnaval dat vorig jaar niet doorging vanwege corona – geschrapt, tot groot verdriet van mevrouw Lips, die van beneden de grote rivieren komt. Maar de programmawijziging was terecht. Want belangrijker dan een volksfeest dat een jaartje werd overgeslagen was een geactualiseerde herhaling van een aflevering uit Twan Huys’ documentaireserie Waarde van de aarde, over de portemonnee van Poetin – Gazprom dus. Die aflevering had Lips vorig jaar even gemist, maar was nu actueler dan ooit.

Om de wereldwijde tentakels van Gazprom te kunnen schetsen, startte Twan Huys op de Rotterdamse Maasvlakte. Poetin was daar ooit te gast op het gigantische schip dat de nieuwste pijpleiding voor het Russische gas, de Nord Stream 2, moest leggen. Die werkzaamheden zijn vorig jaar gestopt vanwege Amerikaanse sancties.

Domburgse datsja

Daarna ging Huys naar Groningen, waar immers nog voor jaren gas onder zit, maar de gaswinning ook enorme materiële schade oplevert. Vorig jaar leek het erop dat de gaskraan definitief dicht zou gaan, maar nu Rusland indirect de oorlog aan het Westen heeft verklaard is dat lang niet meer zo zeker.

“Gazprom is de portemonnee van Poetin,” betoogde vervolgens ondernemer en uitgever Derk Sauer, gezeten in zijn Domburgse datsja, die tot zijn verbazing ook al met Russisch gas werd verwarmd.

Brievenbusfirma’s

Gazprom is dus overal. Eigenlijk had Nederland al na het neerhalen van MH17 door een Russische Buk-raket kritisch moeten nadenken over onze afhankelijkheid van Russisch gas. En over de vele brievenbusfirma’s op de Zuidas, waar Gazprom dankbaar belastingvoordeel geniet. Als daar de bezem gaat door ‘Poetins hulptroepen in krijtstreep’, concludeerde Twan Huys, dan is dat toch een beetje goed nieuws.

Zo was het weer een leerzame avond met zowaar een voorzichtig positief slot.

