Gamevloggers: ‘Zonder zakelijk instinct red je het niet’

Jordi van den Bussche, alias Kwebbelkop, becommentarieert een game op zijn YouTubekanaal. Beeld Kwebbelkop

Alle twee stapten ze ongeveer zeven jaar geleden fanatiek in een nieuwe markt: onlinegames spelen en opnemen en de ­video’s op YouTube zetten. Jan Caspers (gamenaam: Yarasky) en Jordi van den Bussche (gamenaam: Kwebbelkop) verdienden er al gauw hun brood mee en groeiden – in ieder geval online – uit tot bekende Nederlanders.

Wat doen ze precies? Ze spelen een game, zetten een camera op hun gezicht en leveren commentaar bij de beelden. In de eindmontage zijn hun gezicht en live commentaar te zien en te ­horen bij de beelden uit het spel. In plaats van naast iemand zitten en meekijken, doen fans dat vanachter hun eigen computer.

Dagelijks krijgen ze van die fans de vraag waar hun nieuwe video blijft, elke 24 uur moeten ze met een nieuwe upload komen. Het liefst origineel en grappig, anders verliezen ze abonnees op hun YouTubekanaal en daarmee uiteindelijk hun inkomsten.

De spellen variëren van voetbal tot schieten in oorlogsgebied en van autorijden tot het bouwen van een eigen fantasiewereld. Het is maar net waar het YouTubepubliek behoefte aan heeft. Zowel Van den Bussche als Caspers beweegt met de markt mee, ze weten altijd wat hun ­publiek verlangt en investeren veel tijd in een nieuwe game. Adverteerders betalen er riant voor.

Negatieve opmerkingen

Voor veel tieners en twintigers lijkt het de ­hemel op aarde: de hele dag gamen en daar flink geld aan verdienen. Amsterdammer Van den Bussche (24) heeft in eerdere interviews aangegeven nooit meer te hoeven ‘werken’. In 2019 hebben meer dan 11 miljoen mensen naar zijn video’s gekeken. Maar wat hij doet, lijkt een­voudiger dan het is. Een week ontspannen met vakantie is er niet bij. Zo plaatste Van den ­Bussche de laatste jaren zonder uitzondering ­elke dag een video op YouTube. Caspers (24) ­begon zelfs met meerdere video’s per dag, maar ging later over op hetzelfde ritme als Van den Bussche.

“Meerdere video’s per dag opnemen en plaatsen werd te veel,” zegt Caspers. “Ik hield het op een gegeven moment niet meer bij. Nu ik een ­video per dag upload, voel ik nog steeds dagelijks de druk. Toch blijft het supertof om zo een inkomen te vergaren, maar niet iedereen kan ­tegen de dagelijkse druk.”

Voor nare reacties kan Caspers zich afsluiten. “Hoe goed je het ook doet, er komen altijd negatieve reacties op mijn video’s. Als je iets ­verkeerd zegt, al is het maar een opmerking tussendoor, pakken de kijkers je er meteen op. Ik kan er ­inmiddels mee omgaan, maar leuk is het niet.”

Van den Bussche is ook internationaal ­bekend, zijn video’s spreekt hij in het Engels in. Miljoenen mensen volgen hem op YouTube. Het succes is zo groot dat de gamevlogger een team van tien mensen om zich heen heeft. Zijn moeder werkt als financieel adviseur, daarnaast heeft hij een creative director, graphicer, teamleider, kwaliteitsbewaker en verschillende ­editors onder contract.

Uniek en origineel

Van den Bussche probeert ­elke video beter te maken dan de vorige. “Elke dag is in een investering. Zonder zakelijk instinct red je het niet. Ik doe veel marktresearch om te kijken welke ­games populair zijn. Ook in onderwerpkeuze, videobeschrijvingen en montage probeer ik uniek en origineel te zijn. Die druk is er elke dag, ook voor mijn werknemers.”

Beide mannen worden regelmatig gevraagd voor game-evenementen in binnen- en buitenland. De volgers merken daar weinig van, denkt Caspers. “Dan neem ik in de periode daarvoor een paar video’s extra op.”