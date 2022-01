Galmende stem, torenhoog kapsel: zangeres Ronnie Spector sprak de hele popwereld aan

Ronnie Spector in 1980. Beeld Redferns

Vocale meidengroepen waren er genoeg in het Amerika van de vroege jaren zestig, maar The Ronettes waren de leukste van allemaal. Uit New York kwamen ze, drie tieners met heerlijk galmende stemmen en torenhoge kapsels. Ronnie Spector (toen nog Ronnie Bennett) was het vocale en visuele middelpunt van het trio, dat ze vormde met een zus en een nicht.

Het grote succes kwam toen The Ronettes vanaf 1963 gingen samenwerken met Phil Spector, de man met wie Ronnie een verhouding kreeg en later ook trouwde. Tegenwoordig staat Spector, die vorig jaar overleed, bekend als een van de grootste griezels van de popmuziek. Toen was hij een uiterst succesvolle producer, beroemd om zijn zogeheten ‘wall of sound’.

Dat lekker bombastische geluid paste goed bij de songs van The Ronettes, die in twee smaken leverbaar waren: hypervrolijk of zwaar dramatisch. Heel de wereld zong mee met songs als Be My Baby en Walking in the Rain. Buiten Amerika deed het trio het met name goed in Engeland; The Beatles en The Rolling Stones waren gek op ze.

Hels huwelijk

Maar toen The Ronettes in 1966 het voorprogramma verzorgden tijdens een Amerikaanse tournee van The Beatles, was Ronnie daar niet bij. Mocht niet van de extreem jaloerse Phil Spector. In 1967 gingen The Ronettes uit elkaar, het jaar daarop trouwden Ronnie en Phil. Het huwelijk, dat in 1972 werd beëindigd, was voor haar een regelrechte hel.

Dat Phil Spector knettergek en ook gevaarlijk was, was in de popmuziek al langer bekend, maar hoe erg het voor Ronnie was, werd pas echt duidelijk toen zij in 1990 haar memoires publiceerde. Be My Baby heette het boek, naar de grootste hit van de The Ronettes. De ondertitel: How I Survived Mascara, Miniskirts and Madness, Or, My life as a Fabulous Ronette.

Phil Spector maakte van het huis waar Ronnie en hij woonden een ware vesting, bewaakt door honden en omgeven door prikkeldraad. Mocht zij hem verlaten, dan zou hij haar vermoorden, dreigde wapengek Spector, die in de kelder zelfs al een doodkist voor haar klaar had staan. Ronnie wist te ontkomen aan de psychopaat, die in 2003 wel de actrice Lana Clarkson doodde.

Als solo-artiest vond Ronnie Spector nooit meer het grote succes, maar in de muziekwereld genoot ze grote en blijvende waardering. In 2007 werd ze opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Op het album Pretty in Black (2006) waren fans als Keith Richards en Patti Smith te gast. Ze wist ook veel jongere artiesten aan te spreken; Amy Winehouse werd zowel in haar muziek als in haar presentatie geïnspireerd door Ronnie Spector.

De zangeres overleed aan kanker.