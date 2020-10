Galerist over Andeweg: ‘Misschien had ik doortastender moeten doorvragen’

Werk van Juliaan Andeweg op de expositie ART GAME DANNY VAPID, in 2016 bij Martin van Zomeren. Beeld Het Parool

Martin van Zomeren zit er verslagen bij, zaterdagmiddag in zijn galerie in de Hazenstraat. Hij vindt het afschuwelijk, zegt hij. In de eerste plaats voor de vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van kunstenaar Juliaan Andeweg. Maar de manier waarop hij medeplichtig wordt gemaakt, vindt hij óók verschrikkelijk. En het feit dat hij eigenlijk niet kan reageren, omdat het dan zou kunnen lijken alsof hij iets wil afdoen aan wat er wordt beweerd over ‘zijn’ kunstenaar Juliaan Andeweg. Want dat wil hij pertinent niet.

Het liefst wil hij het laten bij het persbericht, waarop hij al zit te broeden vanaf het moment dat hij het NRC-artikel gemaild kreeg, om 3 uur vrijdagnacht. Hij drukt op ‘print’ en overhandigt een paar tellen later het A4’tje.

‘Ik ben enorm geshockeerd door het gruwelijke verhaal over de seksuele agressie van Juliaan Andeweg zoals vanmorgen verscheen in NRC Handelsblad. Ten eerste wil ik duidelijk zijn over het feit dat ik tegen elke vorm van seksueel geweld ben. Ik leef mee met slachtoffers van Andeweg en hoop dat ze gerechtigheid vinden. Ik wist dat Andeweg een onaangepaste en lastige kunstenaar is, maar dat hij kennelijk tot dit soort wandaden in staat zou kunnen zijn heb ik nooit vermoed. De keren dat ik geconfronteerd ben met geruchten over het wangedrag van Andeweg, heeft hij dat telkens op overtuigende wijze ontkend. Misschien ben ik naïef geweest om dit niet verder te onderzoeken. Helaas kan ik dit niet meer terugdraaien. Ik heb vooraf geen inzage gehad in de inhoud van het artikel. Had ik dat wel gehad, dan had ik me nog resoluter gedistantieerd van deze kunstenaar. Ik heb elke vorm van samenwerking met Juliaan Andeweg inmiddels verbroken.’

Eerder vanmiddag was ik bij een aantal andere galeries; op meer dan één plek hoorde ik verhalen, onder anderen van oud-studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), dat er al heel lang verhalen over hem gingen. En niet alleen dat Andeweg een ‘lijpe gast’, ‘een ongeleid projectiel’ en ‘onberekenbaar’ is, maar óók dat hij vrouwen lastigviel.

“Er is een verschil tussen iemand die zich onaangepast gedraagt en iemand die zijn seksuele agressie botviert op vrouwen. Een enorm verschil. En nogmaals, dat laatste wist ik niet.”

Had u het moeten weten?

“Ik heb drie keer doorgevraagd, maar misschien had ik nóg vaker en doortastender moeten doorvragen. Ik heb ook mensen om hem heen bevraagd; klopt het? Maar mensen die hem goed kennen, zeiden: ‘Nee, dat kan toch helemaal niet’.”

In het NRC-artikel staat dat u op de kunstbeurs Art Cologne gevraagd bent hoe het is ‘om met zo’n klootzak als Julian samen te werken’. ‘Ik ben zijn vader niet. Ik vind zijn werk goed en het verkoopt. Bovendien is hij geloof ik in therapie,’ zou u hebben geantwoord.

“Dat schijn ik tegen iemand gezegd te hebben, maar ik kan me dat niet herinneren. Kijk, ik bén zijn vader niet, ik ben niet verantwoordelijk voor zijn daden, maar ik heb hem meermaals toegesproken als hij het weer eens te dol had gemaakt in het café: doe effe normaal, man, gedraag je eens professioneel, want dat schaadt je profiel en wij zijn hier heel serieus met kunst bezig. Maar Juliaan is een heftige jongen en hij provoceert graag – dat wist ik wel. Maar nogmaals: ik wist niet dat hij zo vreselijk seksueel agressief is geweest.”

U hebt de samenwerking met Andeweg inmiddels beëindigd.

“Ik kan niet voor hem in de bres springen, daar is het te heftig voor. Toen ik van het onderzoek hoorde, heb ik hem direct on hold gezet, en nu heb ik hem eruit gegooid. Er zijn mensen die het tegendeel beweren, maar hij staat al anderhalve week niet meer op mijn site.”

Hebt u nog getwijfeld om de kip met de gouden eieren te slachten?

“Geen moment. Hij was niet de kip met de gouden eieren en dat doet er ook helemaal niet toe. Toen ik hoorde van zijn wandaden wist ik direct dat ik niet langer met hem wilde werken.”

U had eerder dit jaar nog een speciale corona-tentoonstelling met multiples van Andeweg.

“Ook dat zit anders: toen corona begon heb ik met verschillende kunstenaars uit mijn galerie korte, kleinschalige presentaties georganiseerd in de voorruimte van de galerie, ook met Andeweg. Nogmaals, ik was toen nog niet op de hoogte van zijn afschuwelijke gedrag, anders had hij er natuurlijk niet bij gezeten.”

En nu?

Ik word gestalkt op sociale media en krijg akelige anonieme telefoontjes. Ik zet mijn telefoon maar even uit.”

Reacties NRC Handelsblad onthult zaterdag dat Juliaan Andeweg, die met naam en toenaam wordt genoemd, al jaren wordt beschuldigd van aanranding en verkrachting. Diverse vrouwen hebben aangifte gedaan, maar dat heeft vooralsnog niet geleid tot vervolging. De krant die met tachtig betrokkenen heeft gesproken, stelt dat diverse personen in de kunstwereld door de jaren heen getuige waren van Andewegs grensoverschrijdend gedrag en wisten van de beschuldigingen, maar daar niets mee hebben gedaan. Museum Bonnefanten in Maastricht is ‘hevig geschrokken’ van de berichtgeving over het gewelddadige grensoverschrijdende gedrag van Juliaan Andeweg, ‘een kunstenaar die drie jaar geleden deelnam aan een groepstentoonstelling in ons museum, en van wie het museum een werk heeft aangekocht.’ “Wij hebben nooit weet gehad van de in het artikel genoemde feiten en distantiëren ons nadrukkelijk van dergelijk gedrag,” staat er op de museumwebsite. “We leven mee met de slachtoffers en spreken de hoop uit dat in dit soort kwesties meer slachtoffers zich durven uitspreken. Het museum zal er alles aan blijven doen om een veilige omgeving te zijn voor onze medewerkers, onze relaties en ons publiek.” Centrum voor beeldende kunst en architectuur Stroom Den Haag, waar Andeweg in 2014 en 2017 heeft geëxposeerd, is eveneens ‘geschokt’. “Uiteraard keurt Stroom iedere vorm van (seksuele) intimidatie en geweld af.” “Op basis van inhoudelijke argumenten is door Stroom besloten om de beschuldigde kunstenaar expositieruimte te bieden. Met de kennis van nu betreurt Stroom dit zeer. Onze instelling wil op geen enkele manier een podium bieden aan mensen die anderen kwaad doen of op wie een dergelijke ernstige verdenking berust. Het onderzoek van NRC is belangrijk omdat het aan het licht brengt dat ernstig wangedrag in de kunstwereld mogelijk is. Het is pijnlijk om te moeten constateren dat het in zulke ernstige mate voorkomt en lange tijd heeft kunnen voortbestaan.”

Juliaan (Julian) Andeweg (Den Haag 1986) behaalde in 2012 zijn bachelordiploma aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en werd in 2015 als artist-in-residence toegelaten tot de Rijksakademie. In 2018 was hij genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Onder meer De Nederlandsche Bank, ABN Amro, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Bonnefantenmuseum hebben werk van Andeweg in hun collectie.