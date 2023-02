Gabriel Prokofjev: ‘Ik had het gevoel dat mijn grootvader over mijn schouder meekeek’

Gabriel Prokofjev. Beeld HL Jones

Het zogenaamde moderne componeren, iets nieuws maken om iets nieuws: Gabriel Prokofjev (1975) weet nog goed dat hij als student zo dacht. Het moet nieuw, anders, en mag vooral nog niet eerder geklonken hebben. “Luister je naar de vroege Beethoven en de late Mozart, dan hoor je zoveel overlap,” zegt Prokofjev. “Maar als student ga je mee in de mores van een studie en met de gedachtes die leven bij je medestudenten. Origineel was iets dat nog niet was geschreven. Maar je moet je inspiratie volgen, je natuurlijke gevoel, anders ben je nergens. Ik moest ouder worden om me dat te realiseren.”

Prokofjev klinkt opgetogen, een blakende stem aan de andere kant van de lijn. De in Londen opgegroeide componist, dj en producer zit tot over zijn oren in opnamewerk. Deze week is hij in Nederland om de wereldpremière bij te wonen van het pianotrio dat hij schreef voor het Van Baerle Trio: pianist Hannes Minnaar, violiste Maria Milstein en cellist Gideon den Herder. “Tien jaar geleden had je mij niet moeten vragen om een pianotrio te schrijven. Ouderwets en klassiek, dat waren toen mijn gedachten over dit genre. Heel kortzichtig natuurlijk om dat te denken. Ik heb bij het schrijven voor het Van Baerle ontdekt hoe rijk deze samenstelling is, echt fantastisch.”

Contrasterende karakters

“Een pianotrio is de viering van de instrumentcombinatie, van de prachtige samenklank die ze hebben. Wat ik ook erg aantrekkelijk vind, is dat het Van Baerle bestaat uit drie heel eigen karakters, drie individuen. Die contrasterende karakters had ik in het achterhoofd tijdens het componeren. Ik gebruik de piano als percussie-instrument, de strijkers laat ik bevreemdende glissando-effecten uitvoeren. Het laatste deel klinkt als iets tussen Sjostakovitsj en techno in.”

Voor Prokofjev is het pianotrio het archetype van een klassieke kamermuziekcombinatie. Dat zit ’m in de samenklank. “Het kernrepertoire vind je in de romantiek en de laatklassieke periode. Ik wilde een connectie maken met deze traditie, met de romantiek, en die niet negeren. Na de Tweede Wereldoorlog was er een reactie tegen de traditie, atonaal was de norm. Mijn taal is tonaal, maar niet volgens de klassieke regeltjes. Daar ben ik mijn grootvader Sergej Prokofjev dankbaar voor. Hij brak met de harmonische voorschriften, gebruikte onverwachte harmonische wendingen, heel spannend. En toch kan zijn muziek warm romantisch klinken.”

Erfenis

Met zo’n achternaam draag je een erfenis met je mee, die van een van de grootste componisten van de twintigste eeuw. “Klopt, maar ik kom uit een gezond gezin. Mijn vader, de zoon van mijn grootvader, liet ons helemaal vrij. Hij bouwde een eigen leven op in Londen en zadelde ons niet op met de geschiedenis. Natuurlijk ben ik opgegroeid met de muziek van mijn grootvader, ik heb alle symfonieën, pianosonates en balletten live gehoord, maar ik heb zelf het componeren ontdekt, via het schrijven van popliedjes.”

Toch was het ook wel lastig, geeft Prokofjev toe. “Ik had het gevoel dat mijn grootvader over mijn schouder meekeek als ik met muziek bezig was. Ik denk dat ik daarom geen uitvoerend musicus ben geworden. Als jongen met muzikale ambities maakte ik me er druk over dat ik vergeleken werd met hem. Nu, als ik iets schrijf wat me aan zijn muziek herinnert, vind ik dat boeiend, en vraag ik me af: hoe zou hij verder zijn gegaan, wat voor oplossingen zou hij bedacht hebben?”

