Gaat de festivalzomer dit jaar wel door? ‘We houden hoop’

North Sea Jazz, Pinkpop, Lowlands. Festivals komen ook dit jaar in de problemen met de voorbereidingen en overwegen uitstel naar later in het jaar. ‘Een soort minipinkpop zie ik ons niet organiseren. We willen het doen zoals Pinkpop hoort: met z’n allen op het veld voor het podium.’

Het programma is zo goed als rond, zegt Lowlandsdirecteur Eric van Eerdenburg. Hij is er opgetogen over. ‘Een best of van twee jaar Lowlands,’ noemt hij het affiche voor komende zomer met een knipoog naar de editie van vorig jaar augustus. Die ging niet door. Net zoals alle grote Nederlandse festivals werden afgelast. Elke annulering ging vergezeld van dezelfde hoopvolle boodschap: ‘Volgend jaar keren we op volle kracht terug.’

Maar nu het begin van de festivalzomer nog maar drie maanden weg is (Paaspop is traditiegetrouw de eerste, dit keer op 2 april), is duidelijk dat een gloedvolle revanche uiterst onzeker is geworden. Ook Lowlands, half augustus als een van de laatste aan de beurt, komt in de knel met voorbereidingen, zegt Van Eerdenburg.

Die gelden vooral de logistiek rondom het festival. Er moeten bestellingen worden gedaan, mensen worden ingehuurd. Daarvoor is zeker een half jaar preparatietijd nodig, zegt Van Eerdenburg. “Spullen zijn er wel, maar het personeel is het probleem. Hebben we genoeg handen om straks het terrein, een kleine stad, op te bouwen? In 2019 werkten we met zo’n 3000 man op het terrein. Veel van onze toeleveranciers hebben het afgelopen jaar de helft van hun werknemers moeten ontslaan. Daarmee is veel ervaring de sector uitgelopen. Die mensen hebben nu misschien andere banen. Als we ze terug willen, moeten we wel iets te bieden hebben.”

De kern daarvan is duidelijk, volgens de festivaldirecteuren van North Sea Jazz, Pinkpop, Paaspop en Lowlands: zekerheid. Allen hebben ze hun hoop gevestigd op minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur. Die onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een zogeheten garantiefonds.

Red Hot Chili Peppers

Het idee: vooruitlopend op het optrekken van de pandemie kunnen festivalorganisatoren doorgaan met de voorbereiding van hun evenementen. Als die uiteindelijk toch niet kunnen doorgaan, betaalt de overheid de gemaakte kosten terug. Het is een constructie die in Duitsland – waar de regering er 2,5 miljard euro voor uittrok ­– al in werking is gezet. Van Engelshoven heeft de Nederlandse evenementenbranche beloofd uiterlijk ‘begin februari’ te laten weten of dit fonds er komt.

Tot die tijd liggen de voorbereidingen ook bij Pinkpop nog grotendeels stil, zegt Niek Murray, deel van het driemanschap dat de afgelopen jaar de teruggetreden festivaldirecteur Jan Smeets opvolgde. “We blijven optimistisch, maar het is moeilijk om met vol vertrouwen te zeggen dat Pinkpop dit jaar doorgaat.”

Murray heeft het artiestenprogramma vrijwel rond. Het Amerikaanse Red Hot Chili Peppers staat nog steeds boven aan het affiche. Hardrockband Guns ’n Roses is vervangen door Pearl Jam. Doordat de kaarten van afgelopen jaar zijn doorgeschoven, is de ticketverkoop al een heel eind op weg. “Die mensen hebben een kaart gekocht met in gedachten waar Pinkpop voor staat: grote namen. Daarom zie ik ons niet snel een soort minipinkpop organiseren. We willen het doen zoals wij Pinkpop voor ons zien: met z’n allen op het veld voor het podium. Maar we zijn niet gek, dat wordt heel moeilijk.” Het enige alternatief dat Murray ziet, is verplaatsing naar later in de zomer als het aantal besmettingen hopelijk is afgenomen en het vaccinatieprogramma voor meer bescherming zorgt.

Bij North Sea Jazz in de Rotterdamse Ahoy liggen meer scenario’s op de plank voor het geval de editie van dit jaar niet in volle glorie kan doorgaan, zegt directeur Jan Willem Luyken. De editie van 2020 was uitverkocht. En omdat de kaarten van toen nauwelijks zijn teruggegeven, geldt dat voor die van dit jaar ook al bijna. Dat zou 80.000 bezoekers, verdeeld over drie dagen, betekenen.

In het slechtste geval

“Een jaar helemaal niets doen, is voor ons nu geen optie meer,’’ zegt Luyken. “In het slechtste geval zullen we online organiseren. Maar een ander scenario dat al deels is uitgewerkt is dat van een openaireditie op het parkeerterrein naast Ahoy en in het nabijgelegen Zuiderpark.”

Dat zou passen bij het beleid van afgelopen zomer, toen openluchtevenementen veiliger werden geacht dan indooruitvoeringen. Ook qua programmering kan nog worden ingespeeld op de virusactualiteit, zegt Luyken. “Als Amerikaanse muzikanten niet kunnen toeren, kunnen we switchen naar een line-up met meer Nederlandse en Europese artiesten.”

Van Eerdenburg overdenkt voor Lowlands – ook nog steeds uitverkocht met 60.000 bezoekers voor de gehele driedaagse ­– eveneens andere festivalvormen. “Als er tegen die tijd nog steeds reisbeperkingen gelden, zou een uitsluitend Europese, of desnoods een Beneluxeditie een mogelijkheid zijn. Ik denk niet dat ons publiek ons dat kwalijk zou nemen.”

Een editie waarbij de bezoekers anderhalve meter afstand moeten houden, ziet hij niet zitten. “Dat zouden we het festival in drieën moeten knippen. Dat is financieel onhaalbaar.” Wel heeft hij een scenario voor een uitgekleed festival, dat in werking kan treden als de onzekerheid langer voortduurt dan gehoopt. “Dan zouden we bijvoorbeeld plek maken voor 10.000 bezoekers. Zo’n dagfestival is twee maanden voor aanvang nog wel op te zetten, maar zal dan niet de naam Lowlands dragen.”

Maar het moet wel duidelijk zijn: alle directeuren houden de hoop op een feestelijke reguliere editie er in. Al is het tegen de klippen op. “Het zal er om spannen,” zegt Luyken van North Sea Jazz. “Als alles meezit, moet het aantal besmettingen in de lente naar beneden gaan. In combinatie met de oplopende vaccinatiegraad is dat reden om hoop te houden.”

Van Eerdenburg: “Ik ben realistisch. Als ze maar goed door blijven gaan met vaccineren, kan het toch niet anders of er komen deze zomer nog mogelijkheden. En dan, voorspel ik, zal er geen terughoudendheid zijn. Alle festivalliefhebbers hebben zo lang binnengezeten.”