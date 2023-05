Futurisme in het Kröller-Müller: hoe kunst bevrijd moest worden van traditionele grenzen

Filippo Tommaso Marinetti, geestelijk vader van het futurisme, in 1934. Beeld W. Seldow/ullstein bild via Getty Images

‘Wij verklaren dat de grootsheid van de wereld verrijkt is met een nieuwe schoonheid: die van de snelheid. Een racewagen, zijn motorkap versierd met dikke buizen als slangen met explosieve adem… een ronkende auto die als hij rijdt op een mitrailleur lijkt, is mooier dan de Nikè van Samothrake.’ De geboorte van het futurisme werd aangekondigd door de geestelijk vader van de beweging, schrijver en dichter Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944).

Het was februari 1909 en Marinetti voorzag een nieuwe tijd, waarin de mens niet terugkijkt maar vooruit. In zijn manifest werd de vitale wereld toegejuicht. ‘Wij willen de liefde voor het gevaar bezingen, de vertrouwdheid met energie en roekeloosheid.’

De boodschap was nieuw en deze werd gepresenteerd in de vorm van een manifest in een krant. Zoiets was ook nooit vertoond. Marinetti verzamelde een groep jonge, nog onbekende kunstenaars om zich heen, onder wie Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini en Luigi Russolo, samen met de wat oudere en meer ervaren kunstenaar Giacomo Balla (1871-1958) .

Europa maakte in 1912 kennis met het werk van de futuristen door een reizende tentoonstelling die Parijs, Londen, Brussel, Berlijn, Den Haag en Amsterdam aandeed. De stroming verspreidde zich over Europa en ontketende verhitte debatten.

Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità nello Spazio, 1913 (gegoten in 1972). Beeld Marjon Gemmeke

Marinetti verheerlijkte het militarisme en de oorlog en minachtte vrouwen. ‘Wij willen de musea vernietigen, de bibliotheken, academies van elk soort, en strijden tegen moralisme, feminisme en tegen ieder soort opportunistische of vulgaire lafheid.’ Ook honderd jaar geleden waren dat geen teksten waar je veel vrienden mee maakte. Die kreeg Marinetti overigens wel, al zaten die voornamelijk in de hoek van het fascisme, waarvan hij een van de grondleggers was.

Vlucht zwaluwen

Daar gaat de tentoonstelling in het Kröller-Müller Museum nauwelijks op in, want de focus ligt op de wisselwerking tussen het futurisme en andere avant-gardestromingen, zoals De Stijl en Bauhaus. In de eerste zalen zie je hoe de industrialisatie, de technologie en de moderne stad een nieuwe esthetiek opleverden.

De futuristen probeerden een beeldtaal te ontwikkelen die zo modern mogelijk was. Ze keken goed om naar het kubisme, de vooruitstrevendste kunststroming van dat moment. Daaraan voegden ze concepten van snelheid en mechanisatie toe.

Balla schilderde de vlucht van zwaluwen als een soort film, waarin de opeenvolgende momenten in één beeld gevangen zijn. Niet veel later liet Boccioni een bronzen figuur door de ruimte stappen, waarbij de gestalte lijkt omgeven door dynamische luchtstromen.

Fortunato Depero ontwierp complessi plastici, sculpturen voorzien van geluid, elektromotortjes en licht. Die vormden weer een inspiratiebron voor een vergelijkbaar beeld van László Moholy-Nagy dat beweegt en de ruimte ‘beschildert met licht’. Bedoeld om de zintuigen te prikkelen en de moderne mens vertrouwd te maken met alle prikkels van de stad.

Maar het futurisme is niet alleen een nieuwe beeldtaal in de schilder- en beeldhouwkunst. Kunst moest bevrijd worden van traditionele grenzen. De nieuwe cultuur was een ‘reconstructie van het universum’. Kunst en leven moesten in elkaar opgaan. Vandaar dat in Otterlo meubels te zien zijn, tapijten, serviesgoed, kleding, boeken en speelgoed.

De ambities van Helene Kröller-Müller

Het Kröller-Müller Museum heeft overigens een speciale band met het futurisme. Of eigenlijk van oorsprong juist niet. Helene Kröller-Müller (1869-1939), de grondlegster van het museum, had grote ambities met haar kunstverzameling. Ze wilde de ontwikkelingen in de beeldende kunst laten zien van 1850 tot haar eigen tijd en kocht dus werk van allerlei stromingen.

Maar één beweging had ze een beetje gemist. Tot haar eigen spijt moest ze achteraf constateren dat de ‘futuristische phase’ in de ontwikkeling van de twintigste eeuw niet in haar museum getoond kon worden.

Er kwam een inhaalslag. In de jaren zeventig kocht het museum een aantal futuristische kunstwerken aan. En in deze eeuw kocht het twee kamerschermen van Balla. Die schermen vol dynamische kleursensaties zijn gemaakt voor Balla’s woning in Rome.

Giacomo Balla: Kamerscherm met snelheidslijn, 1916-1917. Beeld Rick Klein Gotink

Daar verwezenlijkte hij het ideaal om kunst en het dagelijks leven onlosmakelijk met elkaar te verbinden. In de gang word je ondergedompeld in een patroon van gele en groene vormpjes die over de wanden en het plafond krioelen.

Succesvol in architectuur

Overal duiken futuristische motieven op. Lampen werpen lange schaduwen op plafonds en die worden herhaald in gele en blauwe lijnen. De tegels in de badkamer zijn futuristisch, net als de bijzettafeltjes, het serviesgoed en de kapstok. Samen met zijn vrouw en dochters creëerde Balla zijn eigen wereld. Futurisme is niet alleen snel en mechanisch, maar kan ook speels en huiselijk zijn.

In 1921 ontwierp Balla ook het interieur van Bal Tic Tac in Rome, een van de eerste moderne nachtclubs van Europa. Een journalist schreef dat de muren zelf leken te dansen. Alles was versierd met duizelingwekkende geometrische vormen in felle kleuren die lawaai en beweging suggereren.

Het futurisme was misschien nog het succesvolst in de architectuur. Antonio Sant’Elia ontwierp in 1914 de moderne stad. Het is een toekomstvisie die nu onwaarschijnlijk realistisch overkomt, met hoogbouw en brede wegen voor auto’s en andere vormen van verkeer. Bekijk ze door je oogharen en je ziet de Zuidas opdoemen.

Architecten als Le Corbusier en Mies van der Rohe gingen later met deze ideeën aan de haal. Antonio Sant’Elia heeft dat niet meer mogen meemaken. Hij stierf in de Eerste Wereldoorlog, de oorlog die door Marinetti nog zo vurig verwelkomd werd.

Het futurisme & Europa. De esthetiek van een nieuwe wereld, Kröller-Müller Museum, t/m 3 september.