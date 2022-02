FunX draait voorlopig geen muziek van Lil Kleine

Lil Kleine tijdens een optreden in Carré. Beeld ANP Kippa

“Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek en daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlists van NPO FunX,” zo laat een woordvoerder weten.

Andere radiozenders zoals NPO 3FM en Slam! hadden sowieso geen muziek van Lil Kleine op hun playlists staan. De rapper was vorige week wel te gast bij Het avondcircus van Slam! om een liveversie te laten horen van Jongens van plein, van zijn nieuwe album Ibiza Stories. Een woordvoerder van de zender laat weten dat er voorlopig geen promotieactiviteiten op de planning staan met Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet.

FunX is een belangrijke zender voor urbanartiesten. Muziek van onder anderen Lil Kleine, Ronnie Flex, Broederliefde en andere rappers wordt vaak als eerste ten gehore gebracht op de radiozender, die vooral is gericht op luisteraars tussen de 15 en 35 jaar.

Beelden

Lil Kleine werd zondagavond aangehouden op verdenking van mishandeling, twee dagen nadat hij door de rechter werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in nachtclub Oliva op het Rembrandtplein. Op sociale media circuleren beelden waarop het lijkt dat Lil Kleine een vrouw – mogelijk zijn vriendin Jaimie Vaes – aan haar haren uit de auto trekt.

Het management van Lil Kleine en Jaimie Vaes liet gisteren weten de beelden te hebben gezien. “Het management van Jaimie en Jorik heeft nauw contact met beiden en zal later met een nadere verklaring komen. Tot nader order zal er geen commentaar worden gegeven. Voor nu vragen wij het gezin met rust te laten.” Wat er precies is gebeurd, kon het management niet zeggen. Scholtens advocaat Nienke Hoogervorst geeft nog geen reactie. Muziekgigant Sony Music, waar Scholten bij aangesloten zit, zei maandag een statement voor te bereiden over Lil Kleine.

De beelden – donker en zonder geluid – zorgden voor geschokte reacties bij tal van bekende Nederlanders. Zo lieten Jim Bakkum, Anouk, Olcay Gulsen, Kim Feenstra, Laura Jansen en Miljuschka Witzenhausen van zich horen. Laatstgenoemde schreef op Instagram: ‘We kunnen dit niet ontzien. Vorige keer wisten we het. Maar hadden we geen beelden van het moment.’ Daarmee verwijst ze naar het eerdere veelbesproken incident tussen de rapper en Vaes op Ibiza. ‘Nu zien we het. Ik hoop zo dat dit goed en snel eindigt. Want dit is niet oké.’