Funkzangeres Betty Davis (1945-2022) trad met gemak uit schaduw van haar ex-man Miles

Op 77-jarige leeftijd overleed de Amerikaanse funkzangeres Betty Davis. Grote hits had ze niet, maar invloedrijk waren haar muziek en presentatie beslist. Ze was een ex-vrouw van Miles Davis.

De grootste jazzmuzikant aller tijden was een absolute zak in de omgang met vrouwen. Miles Davis was niet alleen extreem jaloers en bazig, hij mishandelde zijn vriendinnen en echtgenotes ook. Zijn in 1967 gesloten huwelijk met Betty Marbry, zijn tweede vrouw en een meer dan eigenzinnig type, liep al na een jaar spaak.

Betty hield de naam Davis aan, maar wist met gemak uit de schaduw van haar ex-man te treden. De drie albums die ze in de eerste helft van de jaren zeventig uitbracht zijn klassiekers in de funkmuziek. They say I’m different heette een van die albums, waarmee niets te veel was gezegd.

Buitenissig

Toen dat nog helemaal niet gewoon was in de popmuziek eiste zij een plek op die gelijkwaardig was aan die van de mannen. Ze zong openlijk en vrij over (kinky) seks en hulde zich in buitenissige creaties. Haar versie van funk klonk rauw, wild en – sorry, er is geen ander woord dat de lading zo goed dekt - geil.

Grote hits had Betty Davis niet, maar invloedrijk waren haar muziek en presentatie beslist. Grote invloed had ze ook op Miles Davis. Zij liet hem luisteren naar Jimi Hendrix en Sly Stone, die ze beide persoonlijk kende. De trompettist was er zo van onder de indruk dat hij in zijn eigen muziek ook funk- en rockelementen begon te verwerken.

Het resultaat van die mix ging jazzrock of fusion heten en bereikte in Miles Davis’ oeuvre een hoogtepunt op het album Bitches Brew. Op dringend advies van Betty ging Miles Davis zich ook anders kleden. Voor hij haar ontmoette was hij van het jasje-dasje-man, daarna droeg hij altijd hippe en opvallende outfits.