Frozen 2: tussen Lord of the Rings en de Smurfen

Deel twee van het uiterst succesvolle Frozen wisselt in razend tempo avontuur, onschuldige humor en vrolijke romantiek af.

Zo’n 1,1 miljard euro bracht het eerste deel van Frozen op in de bioscopen. Alleen Lion King deed het ooit beter. ­Disney scoorde met Frozen ook buiten de filmtheaters: dankzij een vrijwel oneindige reeks broodtrommels, kleurboeken, aankleedpoppen en andere parafernalia heeft de bv Frozen aan zijn eerste verschijning in 2013 vermoedelijk meer dan het dubbele overgehouden.



En dat bij een filmbudget van 130 miljoen euro. Hoofdpersonage Elsa heeft de harten van vooral meisjes tussen de 4 en de 10 tot de hoogste graad van koopwoede op­gewarmd. Dat is knap voor een ijskoningin.

Dat er een vervolg zou komen op Frozen, was eigenlijk van meet af aan duidelijk. Disneys filmvertaling van het sprookje De Sneeuwkoningin van Hans Christian Andersen is een franchise die nog jaren, wellicht zelfs decennia mee kan.

Deel twee heeft in elk geval alles in zich om net zo’n verslavend effect op de mondiale jeugdige populatie te hebben als zijn voorganger. Daarmee is absoluut niet gezegd dat de film niet voor ouderen leuk kan zijn. Frozen 2 is voor meekijkende ouders vermoedelijk zelfs een stuk prettiger te verteren. Hoewel de afloop vanzelfsprekend voorspelbaar is, biedt de verhaallijn een verrassend hoge dosering spanning. Frozen 2 vindt zo het midden tussen Lord of the Rings en de Smurfen.

Uiteraard is Elsa (de stem opnieuw van Idina Menzel en in de Nederlandse versie van Willemijn Verkaik) weer de spil in de besneeuwde saga. Drie jaar na haar troonsbestijging lijkt alles vredig in koninkrijk Arendelle. Elsa bewoont het paleis met zus Anna, haar verkering Kristof en het olijke sneeuwman-rendierduo Olav en Sven. Met z’n vijven spelen ze spelletjes Hints en Kristof piekert over het juiste moment voor een huwelijksaanzoek.

In het hyperrealistische ­winterse decor komen de ­getekende ­karakters van Frozen 2 goed uit.

De rust raakt verstoord als Elsa een, voor anderen onhoorbare, mysterieuze lokroep opvangt. Dat belooft natuurlijk weinig gunstigs en dat blijkt wanneer toverkrachten Arendelle bedreigen in zijn voortbestaan en het vijftal erop uit moet voor een reis naar de oorsprong van Elsa’s magische krachten.

Onderweg loert allerlei gevaar: ondoordringbare mist, onvoorspelbare valwinden en een vuurgeest die een bos in de vlammen kan zetten. In dat bos zelf is het ook niet pluis. Rivaliserende groepen maken jacht op elkaar, door een vloek voor eeuwig ronddolend tussen de stammen. Dan is er nog het mysterie rond de dood van de ouders van Elsa en Anna. Ze zouden zijn verdronken, maar waarom stuurden ze hun schip naar die woeste zeeën?

Met dergelijke overpeinzingen over leven en dood is het begrijpelijk dat Frozen 2 gekeurd is voor 6 jaar en ouder. Voor de argeloze peuter is Elsa’s queeste beslist te eng, zeker omdat de beelden, op de nog steeds overduidelijk getekende karakters na, hyperrealistisch zijn. De herfstbladeren in het betoverde bos, de kleurrijke bergluchten of de uit rotsen opgebouwde reuzen die het woud onveilig maken: ze zijn haarfijn uit de computer gekomen.

Het maakt Frozen 2 ook voor wie de schoolpleinleeftijd is ontstegen een aangename kijkervaring. Muzikaal is het wel doorbijten. Ook de soundtrack werd in 2013 (‘Let it go. Let it goooooooo’) een grote hit, maar is weer net zo kit­scherig en musicalgalmend als in het openingsdeel.

Het knapste is hoe Frozen in razend tempo weet af te wisselen tussen avontuur, onschuldige humor en vrolijke romantiek. Met dank aan regisseurs en scenaristen Chris Buck en Jennifer Lee toont Disney zijn vakmanschap en heeft het opnieuw een kaskraker in handen.