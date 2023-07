Froukje Veenstra en Henk Schiffmacher in De slimste mens: ‘Mijn geheugen is net een damestas’

Henk Schiffmacher en Froukje Veenstra. Beeld Marco Okhuizen

De slimste mens

H.S.: “Hoe oud ben je ook alweer?”

F. V.: “21.”

H.S.: “Een halve eeuw verschil... Ik weet niet of het waar is, maar ergens diep in mijn achterhoofd kan ik me herinneren dat ik koningin Wilhelmina ooit heb gezien in een koets.” Wikipedia wordt geraadpleegd. Wilhelmina overleed in 1962. “Ja, zie je. Toen was ik een ventje van tien. Het kan dus. Mijn geheugen is soms net een damestas. Het zit er allemaal in, maar dan moet je het wel kunnen vinden. Dat merkte ik ook tijdens De slimste mens. Dan lag het antwoord soms op het puntje van mijn tong.”

F.V.: “Je moet ook nét mazzel hebben met de vraag. Van muziek weet ik vrij veel, maar van geschiedenis en sport weer minder. Je moet mij bijvoorbeeld geen zwart-wit filmpje van een voormalige Italiaanse president laten zien.”

H.S.: “Met geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlandse taal kan ik goed wegkomen. Mijn vader was marinier. Als hij ons – ik ben de oudste van acht kinderen – Nederlandse taalles gaf, deed hij dat met een stuk hout.”

F.V.: “Je moet ook tactisch slim zijn in dit spel. Ik keek het thuis al jaren.”

H.S.: “Ik ook. Ik heb zelfs een keer meegedaan in België. Toen ik steeds verder kwam, heb ik net gedaan of ik niks van pesto wist. Ik wilde naar huis.”

Muziek

H.S.: “Ik moet bekennen dat ik vóór De slimste mens geen idee had wie jij bent. Het zal de leeftijd zijn, maar ik kan heel slecht tegen nieuwe muziek.” Roepend naar de barman in zijn Amsterdamse stamcafé: “Pim, kende jij Froukje wel dan?”

Pim: “Ja natuurlijk. Henk, je bent niet meer bij de tijd.”

Froukje Veenstra heeft twee Edisons en had vorig jaar een stampvolle agenda met zeventig shows. Vorige maand stond ze op het hoofdpodium van het Belgische festival Rock Werchter.

F.V.: “Vlak voor het optreden zat ik al op het podium. Het was de bedoeling dat ik door een gat van het decor zou kruipen. Door het gordijn zag ik al die mensen, zo’n zestigduizend man. Ik wist: dit kunnen wij, maar als je eenmaal moet beginnen...”

H.S.: “Dan kun je je heel klein voelen op dat grote podium.”

F.V.: “Ja, zitten ze wel op je te wachten? Gelukkig stond er heel enthousiast publiek vooraan.”



Tatoeages

F.V.: “Ik heb fans die liedteksten van mij hebben laten tatoeëren, bijvoorbeeld de zin ‘sinds 2001 heeft muziek me verdoofd’ uit het nummer Ik wil dansen.’”

H.S.: “Fans zijn krankzinnige mensen. Soms zitten ze al uren voor mijn shop te wachten met een handtekening die ik moet overtekenen.”

F.V.: “Mijn handtekening staat ook op een been van een fan. Ik dacht: ‘Oh God, ik moet wel mooi schrijven’.”

H.S.: “Ik heb zelf een tekst van Bob Dylan op Douwe Bob gezet. Zat er een spelfoutje in. De ontbrekende letter hebben we er met een v’tje boven gezet. Hij had zelf de verkeerde tekst meegenomen en moest erom lachen. Dat was mazzel. Ik tatoeëer niet meer zoveel als vroeger, maar ben nog wel elke dag in mijn shop. Ik bemoei me overal mee.” Sowieso wil hij niet met pensioen. “Mentaal weet ik niet hoe dat moet en financieel kan het niet.” Hij wijst naar een grote map die tegen de tafelpoot leunt. “Straks ga ik in het zonnetje zitten tekenen. Vroeger vond ik het ook lekker om te schilderen. Met een flinke snuif kon ik een hele nacht doorwerken. Daar ben ik nu te oud voor… Jij bent zeker geen drank- en drugsmens?”

Froukje: “Niet als ik zoveel moet spelen. Mijn stem wordt snel schor.”

Henk: “Je kan altijd nog als Edith Piaf eindigen, met zo’n lekker schrapend geluid van achteruit je keel.”

21 jaar

H.S.: “Toen ik 21 jaar oud was, werkte ik bij de Bijenkorf als fotograaf en grafisch ontwerper. Ik was getrouwd. In totaal ben ik vijf keer getrouwd, twee keer met Louise, mijn huidige vrouw. Laatst zat er een juffrouw in de shop, die zich liet tatoeëren. Ik herkende dat mens totaal niet. Bleek het mijn eerste vrouw. Dat bedoel ik dus met dat geheugen. Ach, ik ben ook geen terugkijker. Spijt is wat de koe schijt.”

F.V.: “Ik kijk juist vaak terug, ben weinig in het hier en nu.”

H.S.: “Ja? Ben je moeilijk in je hoofd?”

F.V.: “Vorig jaar had ik het moeilijk. Na die zeventig shows en een zomer vol festivals werd het winter en was mijn agenda leeg. Toen begon het piekeren.”

H.S.: “Dat is een gevaarlijk ding. Je hebt het ook helemaal niet nodig. Je hoeft alleen maar in de spiegel te kijken en dan moet je vrolijk van jezelf worden. Misschien is het zeventig jaar levenservaring die hier spreekt, maar het is ook mijn aard. Ik ben nooit een piekeraar geweest.”

F.V.: “Het gaat nu beter, al heb ik wel last van een writer’s block. Ik ben bezig met een nieuw album, maar kan er nog geen punt achter zetten. Vroeger schreef ik liedjes voor mezelf, maar nu ik bekender ben, wordt het opeens van heel veel mensen.”

H.S.: “En je hebt een crew die je elke maand moet betalen. Je hebt een grote verantwoordelijkheid, maar toch moet je proberen je minder druk te maken. Je bent jong, je hoort te dartelen.”

Vanaf vanavond is De slimste mens elke werkdag om 20.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

Zangeres Froukje Beeld KRO-NCRV