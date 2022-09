Frontberichten van onder het energieplafond

Vrijwilliger Henk Asbreuk kookt maaltijden voor Amsterdamse minima, en schrijft intussen ook nog gedichten die hij aan zijn klanten voorleest.

Tijdens de coronacrisis zond BNNVARA dagelijks Frontberichten uit: korte vlogs waarin zorgmedewerkers en andere ‘frontsoldaten’ verslag deden van de coronacrisis. Dat leverde actuele televisie op met een grote urgentie, om dat veel misbruikte woord maar eens terecht te gebruiken.

Twee jaar later zitten we alweer in een andere crisis: energiekosten en inflatie rijzen de pan uit. Dus lanceerde het consumentenprogramma Kassa, ook al van BNNVARA, begin september de hashtag #ikredhetnietmeer. Dat leverde een lawine aan schrijnende verhalen op van mensen die hun energierekening en boodschappen niet meer kunnen betalen.

Een deel van die verhalen leidde tot korte reportages die onder de noemer #ikredhetnietmeer sinds een week elke werkdag worden uitgezonden. Ze geven een gezicht aan de gemiddelde Nederlander die het niet meer redt.

Zoals het Noord-Hollandse bakkersechtpaar dat hun toch al pittige energierekening – want warme bakkers – van 1.480 euro per maand na 1 augustus zag exploderen tot 2.200 euro per week. Omdat hun vaste lasten dus opliepen tot bijna 10.000 per maand zien ze zich, triest genoeg, genoodzaakt hun bakkerszaak per 1 oktober te sluiten. Lips hoopt van harte dat er voor die tijd nog een oplossing wordt gevonden voor deze bescheiden bakkers die nu eenmaal geen trekker hebben om luidruchtig aandacht te vragen voor hun benarde positie.

Hoopvoller was vrijdagavond de bijdrage uit het Amsterdamse buurtrestaurant Filah waar Henk Asbreuk vrijwillig maaltijden voor minima kookt. Hij wil de maaltijden graag zo goedkoop mogelijk houden maar de ingrediënten worden steeds duurder. “Soms leg ik er zelf geld bij maar dat is niet de bedoeling,” zei Asbreuk, die ook nog gedichten schrijft onder het koken en die aan zijn klanten voorleest.

In tijden van energieplafonds is #ikredhetnietmeer net zulke urgente televisie als de Frontberichten ten tijde van de coronacrisis.

