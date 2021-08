Frits Spits gaat nachtradio maken: ‘Kinderen zijn er tegen’

Frits Spits Beeld Stijn Ghijsen KRONCRV

“Het is het meest onmogelijke tijdstip. Ik heb het in het begin van mijn carrière wel gedaan, radio maken in het holst van de nacht. Dat was één keer per week en ik vond dat heel zwaar. Nu ga ik het vijf nachten achter elkaar doen, krankzinnig. Mijn kinderen zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat ik er te oud voor ben. Dat vind ik lief, dat ze zo bezorgd zijn. Om vijf uur ’s ochtends naar bed, om één uur ’s middags weer op, een volstrekte omkering van mijn bioritme. Geen idee of het lukt, maar ik ga het proberen.

Mijn voormalig hoofdredacteur van Radio 1 Journalistiek KRO-NCRV, Hans Ganzevoort, zag het helemaal voor zich: ik, in de nacht, met Nederlandstalige muziek. Ik doe het graag voor hem. Dat doe je soms, als iemand zo’n vertrouwen in je uitspreekt. Hij overleed drie maanden geleden, al had ik het ervoor al toegezegd.

Wakker liggen

In het programma spreek ik met slaapdeskundigen en met kunstenaars voor wie de nacht bijzonder is, een scheppende functie heeft. Ik praat met mensen die slaapproblemen hebben. Vijf miljoen Nederlanders worstelen wel eens met slapen, anderhalf miljoen hebben er structurele problemen mee. Dat doet wat met een mens. Ik was altijd een goede slaper, maar na het overlijden van mijn vrouw Greetje drie jaar geleden lig ik ’s nachts ook wel eens wakker.

Radio maken heeft voor mij magie en zeker in de nacht komt dat tot uiting. Woorden krijgen een andere lading, een diepere glans. Er is tijd voor meer poëtische overdenkingen. Ik kies met zorg muziek uit die bij de nacht past: Blijf van Wende Snijders bijvoorbeeld, of Ik drink van Ramses Shaffy. Dat zijn zulke prachtige nummers en teksten, je hoort ze alleen nooit. Ik hoop dat het een mooi programma wordt.”

Frits Spits, De Slapelozen, van 9 tot en met 13 ­augustus van 02.00 tot 04.00 uur, NPO Radio 1, KRO-NCRV. In november is de televisievariant te zien op NPO 2.

Astrid de Jong.

Astrid de Jong: “Laatst moest ik naar het ziekenhuis met een galsteen. De arts zei: ‘Je komt uit Kampen, daar woont ook een radiopresentator.’ Dat was ik, ‘De Nachtzuster’; best een gênante titel voor iemand die nog niet eens een EHBO-diploma heeft en krimpend van de pijn op bed lag. Maar mijn baas bij Omroep Max zei het zo mooi: ‘jij zit ’s nachts aan het bed van de luisteraar.’ Ik maak al twintig jaar nachtradio maar het blijft me verbazen hoeveel mensen een deel van de nacht wakker zijn. Dat zal Frits Spits straks ook merken. Het zijn mensen die de slaap niet kunnen vatten, een mankement hebben – oorsuizen is écht een probleem – of die werken in de zorg, nachthoreca of bij een koeriersdienst. Er zijn ook veel paradijsvogels wakker, die hun ritme hebben omgedraaid. Soms belt een meneer die aan zijn horloges sleutelt. Eigenlijk zijn al mijn luisteraars ‘niet gewoon’, zoals het ook niet gewoon is dat je iemand belt middenin de nacht. Maar de lijnen zijn altijd overbelast met mensen die een vraag stellen waarop ze maar geen antwoord vinden. Nee, ik ga niet googelen. Er belt altijd wel iemand met het antwoord, zoals op de vraag ‘hoe weten mieren altijd waar het suikerklontje ligt?’ Dan belt er een man die gepromoveerd is op het gedrag van mieren. Het wonderschone van dit programma is dat inzichten en kennis niet verloren gaan. De Nachtzuster moet geen clubje worden met vaste bellers. Het moet voor iedereen zijn. Er zijn wel vaste luisteraars. Zo is er een oudere bakker in Liempde, die zijn broodjes bakt op zaterdagochtend, zodat hij kan luisteren. En er is net een trouwe beller overleden, Ruben. Ik ben naar zijn begrafenis geweest. De eerste keer dat ik hem in elf jaar tijd zag, was toen hij lag opgebaard in zijn huis. Ruben was een rechtsgeleerde uit Groningen, die elke uitzending rond kwart over vijf belde om antwoord te geven op vragen over juridische kwesties. Hij klonk als Prem, was ook Surinaams van afkomst. Na zijn eerste herseninfarct moest hij stoppen. Driehonderd mensen stuurden een kaartje. Ik heb hun quotes onder het liedje Thank you for being a friend gezet. Iedere dag wilde hij dat stukje horen. Na zijn overlijden – hij kreeg een tweede herseninfarct – heb ik het gedraaid. Ik heb zelf ook zitten janken. Doordeweeks ben ik invaller op andere radiostations, maar De Nachtzuster is het mooiste dat er is.” Astrid de Jong, De Nachtzuster, van 02.00 tot 06.00 uur van vrijdagnacht op zaterdag op NPO Radio 1, Omroep Max.

Ozcan Akyol.