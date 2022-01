Frits Sissing kon het getijdenboek uit Tussen Kunst en Kitsch niet betalen

Expert Bas Hesselink (rechts) bouwt de spanning op in Tussen Kunst en Kitsch. Beeld Avro Tros

Lips mag graag naar Tussen Kunst en Kitsch kijken, het programma waarin mensen hun van oma geërfde schilderij of kwispedoor laten taxeren in de hoop dat het een zeldzaam en dus peperduur kunstwerk betreft. Meestal komen ze bedrogen uit, maar het is altijd weer vermakelijk hoe mensen eerst hun hebberigheid en vervolgens hun teleurstelling tevergeefs proberen te verbergen.

Zo ook woensdagavond, toen Frits Sissing voor Tussen Kunst en Kitsch was neergestreken in Museum Belvédère te Heerenveen. Een stoet hoopvolle bezitters van kunst dan wel kitsch trad aan om hun familiejuwelen te laten beoordelen door experts.

Het begon al goed, met een litho waar een jong stel 75 euro voor had betaald in een kringloopwinkel. Het bleek een portret van koning Karel I van Engeland en na een veelbelovend exposé over de fraaie techniek bleek de expert er toch niet meer dan 150 euro voor over te hebben.

Er kwamen wisselende snuisterijen langs die in het beste geval enkele duizenden euro’s waard waren — maar meestal veel minder. Maar toen kwam de uitsmijter: een vrouw die een soort bijbel liet taxeren. Het bleek een zogenaamd getijdenboek uit 1488, een gebedenboek voor monniken en nonnen. Handgeschreven en handgeschilderd, en, zo bouwde expert Bas Hesselink de spanning op, de anonieme kunstenaar stond bekend als de ‘zwarte-ogen-meester’.

Sissing stelde de hamvraag: “Wat zou ik hiervoor moeten betalen?” Hesselink voerde de spanning nog verder op: “Dat kun jij niet betalen.” Het boekje dat bij de vrouw in de kast had gestaan bleek namelijk 100.000 euro waard. De eigenaresse reageerde nog behoorlijk ingetogen: “Jeetje.”

Lips ging na de uitzending toch maar eens rondkijken op zijn rommelzolder of daar geen potentiële schatten lagen.

