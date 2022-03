Frisse Pixarfilm waagt zich (met succes) aan de eerste menstruatie

De dertienjarige Meilin (stem van Rosalie Chiang) denkt haar plek in de wereld gevonden te hebben, tot ze op een ochtend plotseling verandert in een reusachtige rode panda. Beeld Disney/Pixar

Na Soul (2020) en Luca (2021) is Turning Red de derde film op rij van de gevierde animatiestudio Pixar die door moederbedrijf Disney direct op zijn streamingdienst wordt uitgebracht, en dus de bioscoopschermen overslaat. Pixarmedewerkers uitten online (anoniem) hun ongenoegen.

Ongetwijfeld zouden de springerige energie en speelse boybandpop van Turning Red heerlijk van het scherm knallen op groot doek. Maar ook in de huiskamer blijft de film prima overeind.

Turning Red is overduidelijk een zeer persoonlijke film voor regisseur Domee Shi. Zij begon haar carrière bij Pixar als storyboardtekenaar en imponeerde in 2018 al met de innemende, Oscarwinnende korte film Bao. Net als het hoofdpersonage van Turning Red werd ze geboren in China en groeide ze op in Toronto.

Een immer zonnige fantasieversie van die stad is ook zeer expliciet de setting van Turning Red. Om precies te zijn: het Toronto van rond de eeuwwisseling, toen de in 1989 geboren Shi ongeveer even oud was als hoofdpersonage Meilin Lee. Het tijdperk van tamagotchi’s en boybands wordt levendig neergezet in de kleurrijke animatie, die meer cartoony is dan we van Pixar gewend zijn.

De dertienjarige Meilin stelt zich in de openingsscène zelf even voor aan de kijker. Ze is zelfverzekerd, goedgebekt en heeft haar plek in de wereld gevonden. Denkt ze. Tot ze op een ochtend, bevangen door bakvisopwinding, plotseling verandert in een reusachtige rode panda. Familiekwaal, legt haar strenge moeder uit.

Dat is natuurlijk een metafoor voor de lichamelijke veranderingen van de tienerjaren – vreemd genoeg grotendeels onontgonnen gebied voor jeugdfilms. Het leidt tot een coming of age-film waarvan de grote lijn duizenden keren eerder is verteld, maar die door de personages en setting toch scherp en fris aanvoelt.