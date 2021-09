Frederieke Leeflang volgt Shula Rijxman op als voorzitter NPO

Frederieke Leeflang, nu nog werkzaam bij Deloitte, volgt per 1 januari 2022 Shula Rijxman op als NPO-voorzitter. Beeld ANP

‘Het is een enorme eer voor mij om samen met de omroepen ons publieke bestel voor alle kijkers en luisteraars de toekomst in te loodsen,’ laat de 52-jarige Leeflang in een verklaring weten.

De publieke omroep heeft volgens Leeflang een sterke positie in het Nederlandse medialandschap, maar bevindt zich tevens in een ‘dynamische omgeving’. Leeflang: ‘Juist in deze tijden met veel maatschappelijke vraagstukken is een heldere positionering en pluriformiteit van de publieke omroep voor de toekomst van groot belang, zowel organisatorisch als qua inhoud.’

Leeflang, die momenteel managing partner is bij Deloitte Legal, wil er als NPO-voorzitter voor de hele publieke omroep zijn en ‘samenwerken met alle omroepen, makers en het bredere maatschappelijke speelveld. Ik zie er enorm naar uit om daaraan mijn steentje bij te dragen.’