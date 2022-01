Franz Schubert op zijn menselijkst, warmst maar ook droevigst

Franz Schubert, ‘Der Tod und das Mädchen’ door het Quartetto Italiano.

Vandaag is het precies 225 jaar geleden dat in de Weense buitenwijk Himmelpfortgrund Franz Schubert werd geboren. In de 31 jaar dat hij leefde, voordat hij stierf aan de gevolgen van syfilis (de dienstdoende arts noteerde in 1828 Nervenfieber als doodsoorzaak), wist hij het onwaarschijnlijke aantal van duizend werken te componeren, of 1500 als je alle losse onderdelen afzonderlijk telt.

Dat komt neer op 115 stukken per jaar, gerekend vanaf zijn eerste officiële schepping, de Fantasie in G voor piano, met het catalogusnummer D1, waarbij de D staat voor de achternaam van Otto Erich Deutsch, die Schuberts oeuvre als eerste volledig in kaart bracht.

Van de 1500 stukken zijn er 600 liederen. Een daarvan is het korte, maar buitengewoon indringende Der Tod und das Mädchen (D531) uit 1817, op een tekst van Matthias Claudius, dat Schubert zeven jaar later omwerkte tot het langzame tweede deel van zijn veertiende strijkkwartet, dat sommige mensen, met het pistool op de borst, misschien wel zijn allermooiste stuk vinden.

Terug in de tijd In 1817 schreef Schubert twee liederen, die elkaar spiegelen in de behandeling van de thematiek. In Der Tod und das Mädchen probeert de dood het meisje te verleiden zich in zijn armen te vlijen, maar zij wil niet dat hij haar aanraakt. In Der Jüngling und der Tod, op een tekst van Joseph von Spaun, zegt een evident levensmoede jongeling tegen de dood juist O komm und rühre mich doch an! wat bij Magere Hein niet aan dovemansoren is gezegd. (Du rufst, ich will mich deiner Qual erbarmen.)

In het strijkkwartet met de bijnaam ‘Der Tod und das Mädchen’ zijn de woorden verdwenen, maar ook voor wie het lied en dus de tekst niet kent, is de dramatische kant van de muziek onmiskenbaar. Fascinerend is dat Schubert hier de variatietechniek toepast, waarmee hij het motief van het lied vanuit alle mogelijke perspectieven bekijkt.

Bij de meeste componisten zijn variaties een manier om virtuositeit te etaleren, maar bij Schubert is het meer een panische poging steeds dieper te graven naar een verborgen verdriet of angst, die eindigt met eerst naar adem happende toonherhalingen en daarna de stille acceptatie van het onvermijdelijke.

Roman Polański gebruikte delen uit het kwartet zeer effectief in zijn film Death and the Maiden (1994), met Sigourney Weaver en Ben Kingsley.

Waarom nu herbeluisteren? Omdat je op dit stuk nooit raakt uitgeluisterd, zeker omdat elk strijkkwartet er weer zijn eigen kleuren en lading aan geeft. Er bestaan prachtige opnamen van het Hagen Quartett, Artemis Quartet, Orlando Kwartet en Busch Quartet, maar de mooiste blijft de uitvoering, vastgelegd in 1966, van het Quartetto Italiano, omdat die het menselijkst en het warmst is en ook het droevigst.

Verder luisteren Op Spotify zijn tientallen uitvoeringen van het stuk te vinden. Beluister ze allemaal en concludeer dan dat die van het Italiaanse Kwartet inderdaad de mooiste is.