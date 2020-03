Fransie Bauer heeft zijn serie helemaal zelf bedacht

Frans Bauer switchte vorig jaar naar de commerciële, en wist RTL niet alleen te overtuigen dat hij weer met zijn Maris op pad mocht (dit keer naar Argentinië): hij mocht ook een eigen human­interestprogramma maken.

Bauer had het format helemaal zelf bedacht, meldde hij trots. Hij zou meelopen bij vrijwilligers, hulpverleners en mensen met een maatschappelijk beroep, om deze ‘alledaagse helden’ eens in het zonnetje te zetten.

Had Peter van der Vorst niet even kunnen zeggen dat al heel wat voorgangers op datzelfde briljante idee waren gekomen? Volgende week begint een nieuw seizoen van Topdokters, we hebben net twee puike documentaire­series achter de kiezen over de Amsterdamse en Rotterdamse politie (Bureau Burgwallen en Dienders), RTL zond tot vorige week nog Team Parate Eenheid uit. En herinneren we ons het prachtige Stuk nog over mensen in een revalidatiecentrum, dat een Nipkowschijf binnensleepte?

Enigszins knorrig begon Lips dus aan Frans Bauer: Goed Voor Elkaar – dat bij voorbaat dus niet uitblonk in originaliteit, maar ook niet helemaal bar en boos was. Want Bauer stelt dan misschien geen kritische vragen; de goeierd weet zijn omgeving wel genadeloos in te pakken. Al is het maar omdat Fransie Fransie is.

Dinsdag draaide hij nachtdienst in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Bewoonster Nel, superfan op leeftijd, wist niet wat haar overkwam toen ze in haar nachtjapon uit bed werd gelicht door the one and only. “Heb je een cadeautje bij je?” vroeg ze met stralende blik. Dat had hij: een mooie pet. “Een dekbed wil ik hebben!”

Als goedmakertje zongen ze samen een liedje: Heb je even voor mij, natuurlijk. Nel zal zelden lekkerder hebben geslapen.

