Franse stad wil kostbaar zoekgeraakt schilderij lenen uit woonkamer van Madonna

Diana en Endymion van Jérôme-Martin Langlois. Beeld Private collection

Het schilderij in kwestie, Diana en Endymion van de Franse schilder Jérôme-Martin Langlois, stamt uit 1822. De Fransman schilderde de Romeinse godin Diana die verliefd wordt op Endymion, de zoon van Zeus.

Het hing eerst in het paleis van Versailles en verhuisde in 1878 naar het museum in Amiens. Die stad belandde echter in de frontlinie van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens een Duits bombardement in maart 1918 werd het museum verwoest, de schilderijen waren toen al wel in veiligheid gebracht. Na de oorlog kwamen veel schilderijen terug, maar niet de Langlois, zo schrijft de Britse krant The Guardian. Het kunstwerk werd als ‘verwoest door de oorlog’ weggeschreven.

Totdat een curator van het plaatselijke museum enkele jaren geleden in een tijdschrift een interview met Madonna zag. De foto’s bij het artikel waren gemaakt in haar appartement en wat hing daar op de achtergrond? Het verloren gewaande schilderij.

Mogelijk een kopie

Het schilderij bleek al in 1989 op een veiling in New York voor 1,3 miljoen euro door de zangeres te zijn gekocht. Waar het schilderij tot die tijd is geweest, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het kunstwerk aan de muur bij Madonna drie centimeter smaller is dan het origineel. Precies op die plek stonden de handtekening van de schilder en de datum van voltooiing. Daardoor is er een kans dat het om een kopie van het origineel gaat.

Brigitte Fouré, de burgemeester van Amiens, plaatste een video op Facebook waarin ze Madonna aanspreekt. “Uiteraard betwisten we op geen enkele manier de legale manier waarop je aan dit werk bent gekomen,” zegt Fouré aan Madonna in een videoboodschap. Daarna vraagt ze of de zangeres het in 2028 aan haar stad wil uitlenen, wanneer Amiens de culturele hoofdstad van Europa hoopt te zijn. De strijd voor die nominatie brandt dit jaar los.

“Ik ben er niet zeker van dat dit het oorspronkelijke werk is,” zegt de burgemeester ook. “Maar het lijkt extreem veel op het werk. En ik zou het mooi vinden als de inwoners van Amiens het weer kunnen zien.”

In 1988 werd de versie van Madonna nog tentoongesteld in het Louvre, waarbij werd aangemerkt dat het vrijwel zeker om een kopie ging die waarschijnlijk door de oorspronkelijke schilder is gemaakt.