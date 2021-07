Franse ‘body horror film’ Titane wint Gouden Palm

Blijdschap bij Julia Ducournau terwijl Sharon Stone haar de Gouden Palm uitreikt voor de film Titane Beeld AFP

De slotavond van de 74ste editie van het filmfestival van Cannes begon met een vreemd incident: de Amerikaanse juryvoorzitter Spike Lee versprak zich en maakte ze per ongeluk de winnaar van de Gouden Palm al bekend: Titane. Maar voor die prijs kon worden uitgereikt, moest er eerst een hele trits andere winnaars worden bekendgemaakt door de zichtbaar gegeneerde Lee. En toen het eenmaal zover was, en Lee, zichzelf een tweede kans toebedeelde, werd hij opnieuw tot de orde geroepen: niet hij maar Sharon Stone moest de prijs uitreiken. “She’s not gonna mess this up,” grapte Lee.

Extreme body horror

Hoe dan ook: met Julia Ducournau heeft Cannes weer eens een Franse winnaar. De 37-jarige Française is pas de tweede vrouwelijke winnaar van de belangrijkste prijs van het festival, na Jane Campion die de Gouden Palm in 1993 won met The Piano. Titane is de tweede speelfilm Ducournau, na Raw – over een vegetarische eerstejaars studente diergeneeskunde die een onverzadigbare honger naar (mensen)vlees ontwikkelt – waarmee ze zes jaar geleden stormenderwijs Cannes veroverde.

De opvolger is nog een stukje bizarder. Daarin draait het om Alexia (een dappere rol van nieuwkomer Agathe Rouselle), die op jonge leeftijd een auto-ongeluk veroorzaakt terwijl haar vader achter het stuur zit. Sindsdien heeft ze een titanium plaat in haar schedel. Haar seksuele aberraties én moordlust nemen steeds buitenisserige vormen aan: Alexia heeft seks met een Cadillac. Sindsdien groeit er iets vreemds in haar buik en stroomt er motorolie door haar aderen.

Ducournau stapelt extreme body horror op gitzwarte humor, maar het verknipte, bombastische Titane biedt óók een futuristische kijk op seksualiteit en verandert gaandeweg in een ontroerende meditatie over identiteit. “Voor mij is het een liefdesverhaal; een film over onvoorwaardelijke liefde en de acceptatie van de ander,” aldus Ducournau. “Maar eigenlijk is het onmogelijk de film te pitchen. Titane is gewoon Titane”.

Runner up

De Grand Prix, zeg maar de tweede prijs, werd ex aeque uitgereikt aan A Hero van de Iraanse regisseur Asghar Farhadi en Compartment No. 6 van de Finse regisseur Juho Kuosmanen. Ook de Juryprijs, de derde prijs, ging in tweeën: de jury kon niet kiezen tussen Ha’berech van de Israëlische regisseur Nadav Lapid en Memoria, de eerste Engelstalige film van Apichatpong Weerasethakul. De Thaise Cannes-habitué bedankte oud IFFR-directeur Simon Field, zijn producent sinds jaar en dag.

De Noorse Renate Reinsve werd onderscheiden voor The Worst Person in the World, een mooie rol die regisseur Joachim Trier speciaal voor haar schreef. De Amerikaan Caleb Landry Jones kreeg de prijs voor de beste acteur voor zijn rol in Nitram van de Australische regisseur Justin Kurzel.

Het Franse enfant terrible Leos Carax werd bekroond als beste regisseur voor zijn gezongen, Engelstalige film Annette, waarmee het festival anderhalve week geleden van start was gegaan. De Japanners Hamaguchi Ryusuke and Takamase Oe ontvingen de prijs voor het beste scenario, voor hun bewerking van Drive My Car, een kort verhaal van Haruki Murakami.

Paul Verhoeven, die in competitie was met zijn provocerende Frans-Belgische coproductie Benedetta, en Gijs Naber, die de hoofdrol speelde in het Hongaarse historische drama The Story of My Wife, vielen niet in de prijzen.

Erepalm

Nadat Jodie Foster op de openingsavond al een erepalm had ontvangen, kreeg de Italiaanse regisseur Marco Bellocchio er nog een op de slotavond, als eerbetoon voor zijn unieke oeuvre dat de hedendaagse cinema heeft gemarkeerd ‘met kracht en vrijheid’. De Kroatisch-Braziliaanse coproductie Murina van Antoneta Alamat Kusijanović, opgenomen in de parallelsectie Quinzaine des réalisateurs, won de Camera d’Or, de prijs voor het beste debuut.