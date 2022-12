Frans Klein is nog lang niet weg van het Mediapark

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: teveel pratende radio-dj’s en een stug doorwerkende Frans Klein.

Spotify killed the Radio Star. Terwijl Jan en alleman deze week trots dan wel quasi beschroomd zijn Wrapped 2022-lijst aan het delen was (‘OMG ik heb het afgelopen jaar 2157 minuten naar Taylor Swift geluisterd!’) maakt men zich in radioland op voor een bittere strijd om de verdeling van de FM-frequenties. Dat klinkt weinig juicy en hopeloos ouderwets, maar er hangt heel wat vanaf.

Kort gezegd wordt bepaald welke 9 commerciële zenders tot 2035 via een oldschool radio te beluisteren zijn. Dat er iets gaat veranderen staat vast, nu minister van Economische Zaken en ex-Hermes House Bandzangeres Micky Adriaansens heeft bepaald dat per mediabedrijf maximaal 3 frequenties worden vergeven, terwijl Talpa er op dit moment 4 heeft (Radio 538, Radio 10, Veronica en Sky Radio). Dus moet het bedrijf, dat nog steeds hoopt te fuseren met RTL, er eentje afstoten.

Veronica-dj’s praten teveel

Bij Veronica knijpen ze hem sowieso: onlangs kreeg de zender een boete opgelegd van 60.000 euro omdat, je gelooft het niet, de dj’s teveel praten en te weinig muziek draaien. Je zou denken dat eindeloos ouwehoeren de essentie van het dj-vak is, maar daar gelden dus strikte regels voor. Bij de verdeling van de FM-frequenties in 2003 is vastgelegd dat Veronica 85% van de tijd muziek moet draaien en de rest opgevuld mag worden met gebabbel.

Rob Stenders en zijn dj-kornuiten houden zich daar in de verste verre niet aan. En dus diende Kink, het dwarse rockstation van Michiel Veenstra, een klacht in, kennelijk nadat ze een stagiair dagenlang met een stopwatch naar Veronica hadden laten luisteren. Niet toevallig aast datzelfde Kink op een van de 9 te vergeven FM-frequenties, dus deze klikspaan-boterspaanactie was een inleidende beschieting.

Frans Klein is weg, maar ook weer niet

En dan nog een staartje van DWDD-gate. Vorige week kondigde de capo dei capi van de NPO Frans Klein aan dat hij zijn functie tijdelijk zou neerleggen in afwachting van het onderzoek naar Matthijs van Nieuwkerks ‘burn-outfabriek’.

Dat klonk als een principieel besluit, maar bij dit soort lieden moet je altijd op je hoede zijn. Want hoe definieer je ‘tijdelijk’ en wat betekent het ‘neerleggen van een functie’ eigenlijk? Maandagochtend liep Klein nog voor dag en dauw vrolijk door het NPO-gebouw, en deze week was hij op een mediabeurs in Londen, zo onthulde BNR.

De Raad van Bestuur van de NPO was hiervan op de hoogte, maar legde uit dat het een ‘al langer gepland bezoek’ betrof (nogal logisch), en dat Klein ‘als toehoorder’ aanwezig was ‘om ontwikkelingen op zijn vakgebied te volgen’. Een verklaring zo krom als een hoepel, die wel toont dat Kleins almacht op het mediapark nog lang niet gebroken is.