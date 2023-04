Frans Kellendonkprijs 2023 gaat naar Joost de Vries

Joost de Vries. Beeld Kees van de Veen/anp

De Vries is adjunct-hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en auteur van de romans Clausewitz (2010), De Republiek (2013) en Oude Meesters (2017), evenals de verhalenbundel Rustig aan, Tijger (2020) en de essaybundel De gelukkigste man van Nederland (2021).

In het juryrapport wordt De Vries geloofd vanwege zijn ‘schrijftoon die uiterst geschikt is om het debat rondom literatuur en maatschappij te prikkelen en voort te zetten’. De kern van zijn schrijverschap wordt gevormd door ‘de onmogelijkheid zichzelf te engageren en het toch steeds terugkerende verlangen om dat wel te doen’. Hij wordt een ‘een controversieel schrijver’ genoemd, wiens werk verwant is aan dat van Frans Kellendonk.

Literair talent

Kellendonk (1951-1990) wordt gezien als een van de grootste literaire talenten van de naoorlogse literatuur. Hij schreef onder meer Bouwval (1977), Letter en geest (1982) en Mystiek lichaam (1986). In zijn oeuvre worstelt Kellendonk met vragen omtrent ironie, existentialisme, maatschappelijke vraagstukken en de relatie tussen kunst en de rest van de samenleving. Hij nam in debatten een onafhankelijke positie in, wars van modes, een eigenschap die de jury ook ontwaart in het oeuvre van De Vries.

Sinds 1993 wordt de Frans Kellendonkprijs driejaarlijks uitgereikt aan een schrijver wiens werk wordt gekenmerkt door ‘een onafhankelijke en originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek’. Eerdere laureaten waren Piet Gerbrandy (2005), Maxim Februari (2008), Arnon Grunberg (2011) en Wytske Versteeg (2020).

Het werk van De Vries is wisselend ontvangen: voor zijn debuut kreeg hij in Het Parool slechts twee ballen, terwijl hij voor De Republiek bekroond werd met de Gouden Boekenuil.

Debutantenprijs naar Sara Eelen

De Debutantenprijs, een voorzetting van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, gaat dit jaar naar dichter Sara Eelen voor haar bundel Het nodige breken. De jury looft haar werk om ‘een onweerstaanbaar indrukwekkende obsessie met een van de grote thema’s uit de literatuur, namelijk de tijd, het wonderbaarlijke raadsel van het verglijden van de tijd en wat de tijd met ons doet en hoe wij, in ons leven, zowel moeten omgaan met het verleden als met onze plaats in het nu’.