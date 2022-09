Frans Bromet is nog steeds een meester in het tonen van Nederland op zijn smalst

Burgerwachters schroeven een vuilnisbak dicht, in aanloop naar oudjaarsnacht. Beeld De burgerwacht, NPO2

Hoewel Frans Bromet de laatste jaren enkele bevlogen documentaires over de Palestijnse kwestie maakte, blijft hij voor Lips voor altijd die neuzelende stem achter de handcamera van het programma Buren (1991-1999).

Nooit werd de burenruzie beter in beeld gebracht. Zonder ruzieachtige confrontatie voor de camera, maar alleen met Bromet die vanachter zijn lens op zeurderige toon vroeg: ‘De buurman zegt dat u een glaasje te veel drinkt. Klopt dààààt?

In de herfst van zijn loopbaan blijkt Bromet (78) nog steeds een meester in het tonen van Nederland op zijn smalst. Met De burgerwacht was hij terug op vertrouwd terrein: het kleine menselijke verhaal in die grote woelige wereld.

Een gestolen fiets

Zijn portret van het buurtpreventieteam in het Zuid-Hollandse Rhoon was vintage Bromet. Aan de hand van teamhoofd Hans – portofoon rustend op de in ruitjesoverhemd gestoken buik – liepen we door het dorp dat sinds de buurt zich preventief verenigde zo veilig was dat een fietsendiefstal er het toppunt van misdadigheid was. Hans wilde zich er niet voor op de borst kloppen, maar de ‘waakzame en signalerende werking’ die van zijn club vrijwilligers uitging was onmiskenbaar.

Vanuit het hoofdkwartier, waar in de tuin een bord met daarop een groot oog stond opgesteld, gingen Hans en zijn buurtgenoten per fiets, scooter of auto op patrouille. De portofoon steeds in de aanslag. Bromet was in zijn element. ‘Zie je iets verdachts, Hans?’ vroeg hij toen de preventieauto even afremde. Het bleek loos alarm.

Oppassende medeburgers

Ook een prachtige, zelfs aandoenlijke scène: drie burgerwachters in fluorescerend hesje en een pet met de tekst ‘Buurtpreventie’ op het hoofd, druk doende met het dichtschroeven van een vuilnisbak in aanloop naar oudjaarsnacht.

Lips voelde uiteindelijk vooral sympathie voor zijn oppassende medeburgers. Hij checkte zijn eigen buurtapp. Daar ging het laatste bericht over een vermiste kat. Niemand had gereageerd.

