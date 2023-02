Frankfurt cancelt concert Roger Waters om ‘antisemitisme’, Cidi wil geen Jodenster in Ziggo Dome

Roger Waters tijdens een optreden in Mexico in oktober vorig jaar. Beeld Getty Images

Roger Waters, die in april drie keer optreedt in de Ziggo Dome, wordt volgens de stad Frankfurt gezien als een van ’s werelds invloedrijkste antisemieten. Hij riep herhaaldelijk op tot een culturele boycot van Israël, trok vergelijkingen met het apartheidsregime in Zuid-Afrika en zette artiesten onder druk om evenementen in Israël af te gelasten. Ook trok hij de aandacht vanwege ‘antisemitische complottheorieën’.

In een eerdere tour was onder meer een ballon in de vorm van een varken te zien met afbeeldingen van de Jodenster erop. Fans die wél van zijn muziek houden, maar kritiek uiten op zijn politieke standpunten, verwijst Waters tijdens zijn optreden naar de bar onder het mom ‘f*ck off’.

Voor het stadsbestuur van Frankfurt en de deelstaatregering van Hessen is het genoeg reden om het concert dat gepland is in de Festhalle op 28 mei af te gelasten. Frankfurt en deelstaat Hessen zijn samen voor honderd procent aandeelhouder van de Messe Frankfurt, waar de Festhalle onderdeel van is.

Concerten in Nederland

Naast de standpunten van Waters lag de locatie van het geplande concert erg gevoelig. In de dagen na de Kristallnacht in 1938 werden drieduizend Joodse mannen uit Frankfurt en het Rijn-Maingebied naar de Festhalle gebracht, mishandeld en later gedeporteerd naar concentratiekampen. Velen van hen werden vermoord. Op het plein voor de Festhalle ligt een gedenkplaat met de tekst om stelling te nemen tegen antisemitisme en het aanzetten tot haat. ‘Het stadsbestuur voelt zich dan ook geroepen om een ​​duidelijk signaal af te geven tegen het maatschappelijk gedragen antisemitisme,’ staat in een verklaring.

Volgens het stadsbestuur gaan er stemmen op om de concerten in Berlijn, München en Keulen ook af te gelasten. Concertorganisator Mojo, dat de drie optredens in Amsterdam verzorgt, zegt dat in Nederland de concerten gewoon door kunnen gaan. Een inhoudelijke reactie volgt mogelijk later vandaag.

‘Walgelijke man’

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (Cidi) in Nederland snapt de keuze van Frankfurt. “Antisemitisme ligt daar vanwege het verleden natuurlijk ontzettend gevoelig,” zegt directeur Naomi Mestrum. Waters is volgens het Cidi een ‘walgelijke man die werkelijk krankzinnige dingen roept over Joden en over Israël’. “Deze man is de afgelopen jaren volledig doorgeslagen. Zijn vergelijkingen met het apartheidsregime in Zuid-Afrika raken kant noch wal. En hij is tot ons verdriet een groot voorstander van de boycotbeweging tegen Israël. Wij zien hem liever ook niet in ons land optreden.”

Het gaat alleen te ver om de concerten van Waters in de Ziggo Dome te boycotten, zegt Mestrum. “Hoe verwerpelijk ook: hij mag dit soort dingen nu eenmaal zeggen. Er bestaat nog altijd het recht op vrijheid van meningsuiting. Iemand op basis van zijn gedachtegoed weren, zeker zo’n grote artiest, is wat ons betreft niet de juiste manier.”

Het Cidi doet wel een oproep aan de Ziggo Dome en Mojo om de concerten nauwlettend in de gaten te houden. Mestrum verwijst naar de anti-autoritaire ‘The Wall’-concerten in 2013 en de varkensballon. “Dat zou voor ons wél een reden zijn om te pleiten voor een boycot. Voor de Joodse gemeenschap is dit ontzettend beledigend en antisemitisch.”

Ruzie binnen Pink Floyd

De boycot in Frankfurt komt enkele weken nadat Polly Samson, de echtgenote van Pink Floydzanger David Gilmour, hard uithaalde naar de bassist. ‘Je bent antisemitisch tot op het bot,’ twitterde Samson over Waters. ‘Verder ben je een apologeet van Poetin en een liegende, stelende, hypocriete, belastingontwijkende, lipsynchroniserende, vrouwonvriendelijke, misselijkmakende megalomaan. Genoeg van je onzin.’ Gilmour steunde zijn vrouw en zei dat haar verklaring ‘aantoonbaar waar’ was.

Waters reageerde op de beschuldigingen door te zeggen dat hij absoluut geen antisemiet is. ‘De waarheid zal ons bevrijden,’ aldus de zanger. Hij spreekt van een ‘verachtelijke lastercampagne van de Israelische lobby’.

Opspraak

Onlangs wekte Waters nog woede in Oekraïne, toen hij begin februari op verzoek van Rusland de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toesprak. De muzikant noemde de Russische invasie van Oekraïne illegaal, maar wel ‘uitgelokt’. De Oekraïense VN-ambassadeur uitte felle kritiek. “Hoe triest voor zijn voormalige fans om hem te zien accepteren dat hij gewoon de zoveelste steen in de muur van Russische desinformatie en propaganda is,” aldus de topdiplomaat, die verwees naar een beroemd liedje van Pink Floyd, Another brick in the wall.

Waters bekritiseerde ook zijn voormalige Pink Floydcollega’s voor het uitbrengen van de single Hey Hey Rise Up, waarmee geld werd ingezameld voor humanitaire liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten om de getroffenen van de oorlog te helpen. “Het moedigt de voortzetting van de oorlog aan,” zei Waters toen.

Eerder werden twee concerten die Waters in april zou geven in de Poolse stad Krakau geannuleerd. Dat gebeurde nadat de Brit in een open brief forse kritiek uitte aan het adres van Oekraïne en het Westen in het conflict met Rusland.

Waters reageerde op het nieuws vanuit Frankfurt in een tweet: ‘Fuck ’em!’