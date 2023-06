Frank Masmeijer, Peter Jan Rens, Henny Huisman: de televisieheld van vandaag is de stumper van morgen

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: de gevallen jaren tachtigsterren.

Frank Masmeijer is boos. Deze maand kwam er een film over hem uit, maar in plaats van een ‘leuk document’ bleef documentairemaker Roy Dames maar doorzeuren over de 467 kilo cocaïne die hij invoerde. ‘Ik ben het een beetje zat nu,’ zei Masmeijer, die had gehoopt na zijn jaren in de Belgische nor een vrolijke doorstart te kunnen maken als volkszanger.

Ook Peter Jan Rens is boos. RTL brengt Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet weer op de buis, maar de oud-presentator, die er nota bene de Gouden Televizier-Ring mee won, wist van niks. Het ging ook Rens de afgelopen jaren niet voor de wind. Hij kwam in financiële problemen, werd gered door, of all people, Emile Ratelband, met wie hij later slaande ruzie kreeg en hij belandde berooid op een verlaten vakantiepark. Dat liet hij allemaal vastleggen in een reallifesoap waarin hij op z’n zachtst gezegd niet heel stabiel overkwam.

Henny Huisman

De lijst met gevallen sterren is lang. Zanger Hans de Booij, tot het einde der tijden bekend van de hit Annabel, heeft geen cent meer te makken en woont noodgedwongen in een caravan. Hij vreest ‘onder de brug’ te eindigen, zo vertelde hij deze week in De Telegraaf.

Henny Huisman, ooit een absolute kijkersmagneet en lieveling van Joop van den Ende, mag nu af en toe inbellen bij de ochtendshow op Radio 538 om een mop te vertellen, en als hij weer eens op tv mag dan wordt ie vooral belachelijk gemaakt.

Het is slechts weinigen gegeven om waardig oud te worden in de showbizz. De televisieheld van vandaag is de stumper van morgen. Toch zijn er opvallend veel iconen uit de jaren tachtig die ergens een verkeerde afslag namen, en nu nog slechts een mengeling van meelij en leedvermaak opwekken. Heeft de faam ze vervormd, of waren ze altijd al een beetje, tja hoe zeg je dat vriendelijk, raar?

Publiek bezit

Een en ander zal ongetwijfeld te maken hebben met, daar is ie weer, de tijdgeest. De jaren tachtig waren bij uitstek het decennium waarin het sterrendom werd gecultiveerd. Niet dat er daarvoor geen televisie-, muziek- of filmhelden bestonden, maar de status van BN’er als larger than life-figuur kreeg toen pas gestalte.

Sterren werden publiek bezit, en kregen een, deels zelfverkozen maar deels ook opgelegd imago: Masmeijer was de ideale schoonzoon, Peter Jan Rens die gekke meneer Kaktus, De Booij het meisjesidool en Huisman was de grootste showmaster van allemaal.

Ongetwijfeld zijn ze er, ieder op hun eigen manier, door beschadigd. Ze gingen geloven in hun eigen mythe, of gingen gebukt onder de druk van hun enorme populariteit. Huisman was daar openhartig over, in zijn biografie uit 2019. ‘Applaus is zo verslavend, dat wil je weer ervaren, en weer, en ik ben heel slecht in afkicken,’ zei hij.

Verpieteren

Niets is zo vergankelijk als roem. Ooit zijn de Jan Versteeghs, de Renze Klamers en de Tim Hofmannen ook zeventig. Wellicht zien we ze dan nog steeds stralen in de spotlights, maar misschien verpieteren ook zij dan in een stacaravan op een recreatiepark, vermalen door de meedogenloze machinaties van het sterrendom.

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.