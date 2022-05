Frank Lammers en Guus Meeuwis, tien volle dagen zonder worstenbroodjes op zoek naar Bruce

Meeuwis en Lammers spreken een kapper die opdook in een clip van Bruce Springsteen. Beeld AVRO TROS

Het industriestadje waar Bruce Springsteen in opgroeide doet Guus Meeuwis denken aan thuis in Brabant. Zoals in Lieshout alles draait om het bier van Bavaria, zo werkte in Freehold, New Jersey, iedereen bij die ene tapijtfabriek. Maar een verschil is er ook, vertelt Meeuwis aan Frank Lammers, met wie hij door de VS toert op zoek naar zijn grote held: “Die bierfabriek is nog springlevend en de tapijtfabriek is dicht.”

Zo komen ze in Glory Days een flinke stap dichter bij de melancholie uit de songs van Springsteen, die ze liefkozend ‘Bruce’ blijven noemen. Ze spreken een ex-burgemeester die bij hem op school zat en een kapper die opdook in een clip. In een brandweerkazerne vergapen ze zich aan de ladderwagen die Bruce heeft bekostigd.

Het is heerlijk hoor, al zijn muziek die de rest van de avond door je hoofd blijft rondzingen. Dat was ook al zo fijn toen Nick & Simon twee jaar terug op zoek gingen naar hun helden Simon & Garfunkel. De vergelijking met hun serie Homeward Bound dringt zich op. Glory Days moet het hebben van dezelfde jongensachtige bewondering. Van dezelfde jongensleut ook die al op Schiphol begint, als het tot de presentatoren doordringt dat ze het tien dagen zonder Brabantse worstenbroodjes moeten doen.

Van Springsteen zelf voorlopig geen spoor, zoals Simon & Garfunkel ook nooit werden gevonden. Het is voor Lips wel de vraag of de programmamakers daar net zo makkelijk mee wegkomen als Nick & Simon (én Kees Tol). Toen was dit een nieuw en fris idee, maar we hebben nu al heel veel jongensachtige enthousiastelingen op zoek zien gaan naar hun helden – van Chansons met Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk tot Nick, Simon en Kees in hun zoektocht naar Abba. Glory Days voelt daardoor toch als de kopie van een succesformule.

Reageren? hanlips@parool.nl.