Frank Evenblij toonde op Ivoniehiaanse wijze zijn bewondering

Frank Evenblij glom van trots terwijl hij door de lommerrijke lanen van Beverly Hills liep. Reinout Oerlemans ging hem ‘exclusief zijn nieuwe leven laten zien’. Dat woordje exclusief was aan de aankondiging toegevoegd omdat Oerlemans – begonnen als Arnie in Goede Tijden, Slechte Tijden en thans tv-producent in bonis te Los Angeles – voor het eerst in acht jaar weer een interview wilde geven.

Die acht jaar waren turbulent begonnen. Oerlemans verkocht zijn tv-bedrijf Eyeworks voor de som van 273 miljoen dollar. Niet lang daarna kreeg hij een hartaanval. Eenmaal hersteld verhuisde hij met zijn gezin van vier kinderen naar de Verenigde Staten.

Daar resideert hij nu in een villa met zwembad en tennisbaan in de tuin en een Karel Appel aan de muur, zo mochten we zien in Evenblij maakt Vrienden. De interviewer kreeg access all areas, mocht Oerlemans’ – zonder uitzondering modelachtig knappe – kinderen spreken en werd door de succesproducent naar allerhande zakelijke ontmoetingen meegetroond. Het was Lips snel duidelijk: hier leefde iemand de Amerikaanse droom op zijn allerglanzendst.

Hugs met zakenrelaties

Dat Evenblij was uitverkoren voor het portret was niet zomaar, zagen we bij de begroeting. Evenblij was medewerker van Oerlemans in zijn Eyeworks-tijd. De twee kennen elkaar en Evenblij hield zich niet in om op Ivoniehiaanse wijze zijn bewondering voor zijn onderwerp te tonen. Aan het einde van de driedaagse trip spraken de twee mannen elkaar zelfs toe: ze vonden elkaar geweldig.

Dat slot paste prima bij de manier waarop Oerlemans zich in Hollywood heeft opgewerkt tot een invloedrijke tv-tycoon. Via een parcours langs hugs met zakenrelaties die zonder uitzondering ‘buddy’ werden genoemd, kwamen we zelfs aan tafel met voormalig rapper LL Cool J, met wie Oerlemans tegenwoordig de tv-show Come Dance With Me maakt.

‘Reinout is iemand naar wie geluisterd wordt,’ analyseerde de I Need Love-zanger tussen het naar binnen schrokken van zijn lunch door. Daarin had hij helemaal gelijk.

