Frank en Rogier overdreven types? Daarmee doe je ze tekort

Frank en Rogier checken in. Beeld RTL 4

Het was even schrikken vorige week bij Paleis voor een Prikkie op SBS6. Na het vertrek van Frank en Rogier bleef het programma hetzelfde maar moest het programma nu gedragen worden door een nieuw decoratieduo: Brian en Peer. Lips vond er niet veel aan.

Als je de presentatoren van Paleis voor een Prikkie niet leuk vindt, blijft er weinig over. Een woonkamer die er armoedig uitziet en een rondje langs de kringloop, daar blijft Lips niet voor thuis.

Gelukkig is het onnavolgbare duo Frank en Rogier op RTL in hun eigen stijl doorgegaan. In Frank en Rogier checken in pakken ze het net wat groter aan. Ze richten geen huizen in maar zieltogende bed and breakfasts. Het budget is opgeschroefd van 250 naar 3500 euro, maar afdingen op een poster van 4 euro en een nachtkastje van 14 euro doen ze nog steeds met verve.

In Ter Apel hielpen ze een moeder en dochter met het restylen van hun B&B in een voormalige kleuterschool. Hun eerste indruk was niet mals. Ze zouden hier zelf voor geen goud hun Louis Vuittonkoffers uitpakken, bekenden ze. Zelfs niet voor de schamele prijs van 24,50 per nacht - inclusief ontbijt met streekproducten van de lokale bakker. Rogier: “24,50 per bed, daar kan je geen pak melk meer voor halen.”

In kringloopwinkels werd er als vanouds gekibbeld over mooi en lelijk en scoorden ze uiteindelijk ge-wèl-dige vazen en fan-tàs-tische stoelen, die binnen het door Rogier bedachte thema ‘Beverly Hills B&B Chic’ pasten. En dat allemaal in Ter Apel.

Je zou Frank en Rogier overdreven typetjes kunnen noemen, hysterisch zelfs, met hun onuitputtelijke stroom opmerkingen en grapjes, maar daarmee doe je ze tekort. Lips wordt eerlijk gezegd gewoon vrolijk van ze, en volgt ze naar welke omroep dan ook.

Reageren? hanlips@parool.nl.