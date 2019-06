Framer Framed verhuist naar Oost

Cas Bool en Josien Pieterse van Framer Framed. Beeld Eva Plevier

Current Visions from Colombia is daarmee de laatste tentoonstelling van Framer Framed in Amsterdam-Noord. Directeuren Josien Pieterse en Cas Bool zijn razend enthousiast over de nieuwe tentoonstellingslocatie.

Er klinkt nauwelijks bitterheid in hun stemmen, terwijl ze toch min of meer gedwongen werden om na vijf jaar hun tentoonstellingsruimte in de Tolhuistuin verlaten. “Vorig jaar mei kregen we te horen dat de huur in de nabije toekomst met 220 procent vermenigvuldigd zou worden. Te veel voor ons,” vertelt Pieterse. Zij heeft nog gesproken tijdens een raadscommissievergadering, maar de oplossing werd buiten de Tolhuistuin gevonden.

Behalve financiële waren er ook andere redenen om te vertrekken. Framer Framed had op de IJpromenade één ruimte, dus alle geëxposeerde kunstwerken moesten aan de kant als daar ook een lezing, debat of filmvertoning werd georganiseerd. “We hebben gisteren nog met stoelen lopen sjouwen. We organiseren namelijk zo’n honderd publieksprogramma’s per jaar. Dat is nogal arbeidsintensief om steeds weer op- en af te bouwen,” verzucht Bool. “Met duizend vierkante meter hebben we straks ruimte genoeg om meer schoolklassen en andere publieksgroepen te ontvangen – een wens die we al heel lang koesteren.”

Boulevard

Monter vervolgt hij: “Onze nieuwe ruimte zit op de begane grond en is vanaf de straat zichtbaar; dat maakt het laagdrempeliger om binnen te stappen. Én we zitten aan een brede boulevard, dus dat biedt ook mogelijkheden om kunstprojecten in de publieke ruimte te realiseren.”

Hoe kwam Framer Framed terecht bij dit voormalige fabriekspand op de Oranje-Vrijstaatkade 71, waar voorheen CBK Oost was gehuisvest? Pieterse: “We zijn gevraagd door onafhankelijk kwartiermaker Moncef Beekhof die in opdracht van directie Kunst en Cultuur en het stadsdeel de mogelijkheden voor een cultuurhuisnetwerk in Amsterdam Oost in kaart bracht. Wij waren enthousiast, want dit is voor ons echt een stap vooruit. Hier kunnen we groeien. De ruimte is prachtig; groter, hoger, zichtbaarder, én met daglicht.”

Zal de aard van hun tentoonstellingen veranderen nu ze op een andere plek zitten? Pieterse: “Ja, en nee. We blijven tentoonstellingen maken op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. Maar daarnaast gaat in programmering de plaatselijke context zeker nóg meer een rol spelen, zoals het dat ook doet bij onze projectruimte in Molenwijk.”

Woonwijk

Bool vult aan: “We zitten straks meer in een woonwijk, op de grens van wijken die ieder hun eigen identiteit hebben: Transvaal, de Indische Buurt, Watergraafmeer en de Oosterparkbuurt. De culturele infrastructuur is er minstens even interessant als op de noordelijke IJ-oever.

We worden straks omringd door de Rijksakademie, het Tropenmuseum, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Er zitten tal van interessante organisaties als BOOST, The Black Archives, Mezrab, Rightaboutnow, Nowhere waar we naar uitkijken om mee te kunnen samen werken. Dit stadsdeel biedt ons enorm veel mogelijkheden.”

HERE/NOW: Current Visions from Colombia De eerste tentoonstelling van Framer Framed in Oost heet Elsewheres Within Here, en opent zaterdag 27 september. HERE/NOW: Current Visions from Colombia loopt nog t/m 30 juni. Op 20 juni viert Framer Framed het afscheid van de Tolhuistuin met een feestje in de expositieruimte.