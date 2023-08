Fraai was de tactiek van André Hazes niet, maar wel begrijpelijk

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof nemen we de mediaweek door. Deze week: niets is te gek in de strijd om de Televizier Ring.

Chique was het allemaal niet, André Hazes’ poging om op festival Dutch Valley, het Lowlands van de volksmuziek, stemmen te werven voor de Televizier-Ring. Online doken screenshots op van het uitzendbureau dat was belast met het werven van de wervers. Vier ‘hostessen’ werden er gezocht; mannen werd de taak blijkbaar niet toevertrouwd.

De dames zouden met een iPad over het festivalterrein moeten struinen (waar Hazes een van de publiekstrekkers was) om bezoekers direct een stemformulier onder de neus te duwen. Zo kon meteen worden geklikt op Hazes’ Videolanddocumentaire Crossroads. De dresscode bij het campagnewerk – ‘Vrijetijdskleding, maar wel representatief’ – was cryptisch, maar verschilde vermoedelijk niet zo veel van die van een wielermiss of pitspoes. Afsluitend zinnetje uit de advertentie: ‘Hoe leuk is dat?!’

Corry Konings

Nou, niet zo leuk, vonden een hoop concurrenten, mediavolgers en andere coryfeeën die een zijdelings belang hadden in de jaarlijkse tv-competitie. Zo zei Özcan Akyol, op een longlist terechtgekomen voor de prijs voor beste presentator, in Vandaag Inside dat hij vanwege het ‘gebedel’ om stemmen de prijs niet meer hoeft.

Hij gooide daarmee de tabletinzameling van Hazes op een hoop met iedereen die op zijn sociale media een oproepje doet om te stemmen. Ook leek hij even vergeten dat VI-huiszanger John de Bever (in september zijn Akyols VI-kornuiten Wilfred Genee, Johan Derksen én Caroline van der Plas gastartiesten bij diens show in Ahoy; Corry Konings heeft afgezegd) vorig jaar onder meer een metershoog billboard met stemoproep voor zijn reallife soap liet oprichten. Het past overigens allemaal binnen het reglement van de prijsuitreiking. Vragen om stemmen mag zoveel je wil, zolang er maar geen tegenprestatie wordt geleverd.

Een beetje ronseldrift is ook wel nodig in de verkiezingsjungle die het Televiziergala inmiddels is geworden. Dankzij een vrijwel ondoordringbaar woud aan voorrondes, groslijsten en wildcards kan er vrijwel elk moment van het jaar worden gestemd voor de kwalificatie, die ingewikkelder is dan de uitvouwbare routekaart van de Champions, Europa en Conference Leagues.

Briefkaart

Het is allemaal bedoeld om het voordeel weg te nemen van programma’s die in de weken rondom het Televizier Gala worden uitgezonden en zo vers in het geheugen van de stemmers liggen. Het probleem daarbij: die drie genomineerden beginnen tijdens het Gala weer op nul, zodat het uiteindelijk toch loont vlak voor de uitreiking van 12 oktober op televisie te komen.

In die zin is de actie van Hazes behalve knullig ook wel begrijpelijk. De publicitaire voordelen van een nominatie zijn zo groot dat stilletjes afwachten op lof van het publiek niet alleen erg bescheiden, maar ook ronduit onverstandig is.

Inmiddels zijn er nog dertig (!) kansrijke programma’s over en moeten we terug naar drie. En dan hebben we de jaarlijkse oproep van MAX-baas Jan Slagter om het stemmen per briefkaart opnieuw in te voeren, nog niet eens gehad.

Over de auteur: Stefan Raatgever is media- en muziekjournalist bij Het Parool. Hij schrijft over televisie, radio en streaming, maar ook over popconcerten, muziektrends en nieuwe albums. Ook is hij een van de recensenten van de rubriek Han Lips kijkt tv.