Fox Sports is nu ESPN, en toch bleef alles heerlijk hetzelfde

Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Lips had er een dagpas voor gekocht. De eerste Eredivisietopper van het jaar. En dan ook nog op een nieuwe zender. Tenminste: een oude zender met een verse naam. Want Fox Sports (je denkt onwillekeurig toch meteen aan Rupert Murdoch met een dikke sigaar) heet sinds de jaarwisseling ESPN. Een verandering die het blijkbaar zelfs noodzakelijk maakte om Hans Kraay jr. dagenlang in een mascottepak door allerlei reclameblokken te laten marcheren.

Maar toch: Lips zat er klaar voor. Doorgaans is hij meer het type van de samenvatting bij Studio Sport, maar in coronatijden is elke rollende bal meegenomen. Dus trok hij ouderwets een pijpje pils open en vroeg aan mevrouw Lips permissie om ter aanmoediging van zijn favoriete club op vol volume naar het scherm te schreeuwen.

Bij gebrek aan publiek om de sfeer te verhogen, opende ESPN met fraaie dronebeelden boven de Johan Cruijff Arena. Een snelle cameratocht door de lege gangen van het stadion en er vlamde zowaar een vleug echte wedstrijdspanning bij Lips op.

De wedstrijd stelde niet teleur. Net als het commentaar. Even vreesde Lips een ongewild rendez-vous met clowncommentator Sierd de Vos, maar Vincent Schildkamp begeleidde het treffen tussen Ajax en PSV met prettig ingetogen en kundig commentaar.

Ook in de studio was de taakverdeling hetzelfde. Arnold Bruggink en Kenneth Peréz waren analytici van dienst. De eerste blijft het type dat vindt dat een open deur er toch vooral is om doorheen te wandelen, de tweede is helder en uitgesproken.

Uiteindelijk bleef alles zo gewoon bij het oude. Zelfs de opmerking van mevrouw Lips na afloop – ‘Voor de uitslag had je toch ook gewoon op Teletekst kunnen kijken?’ – kwam hem bekend voor. Lips kreeg zin in de rest van de ‘toppermaand januari’.

Reageren? hanlips@parool.nl