Foute vragen en een sfeer van treurigheid bij First Dates op Valentijnsdag

Fabiola en haar date, de monteur staalmontage Yoachim.

Vanwege Valentijnsdag had First Dates dinsdagavond een Special met BSN’ers: Bekende Single Nederlanders. Al werden de BSN’ers meestal niet herkend door de dates waaraan ze werden gekoppeld.

Zo werd turner Jeffrey Wammes, toch geen kleintje op turngebied, gekoppeld aan eerste stuurman Marciel. Die had wel van Epke Zonderland gehoord, maar bij hem ging geen belletje rinkelen toen Jeffrey vertelde dat hij ook jarenlang professioneel had geturnd. Desondanks verliep hun kennismakingsgesprek erg vlotjes (“Ik vaar op baggerschepen.” - “O nice!”) en sprongen de vonken over.

Het omgekeerde was het geval bij reality-tv deelnemer en ‘content creator’ Fabiola en haar date, de monteur staalmontage Yoachim. Hij herkende haar wel, vooral van haar naaktfoto’s op de site OnlyFans, maar durfde haar vervolgens nauwelijks aan te kijken en stelde de verkeerde vragen: “Heb je veel aan je eigen laten doen? Op je borsten na dan.”

Fabiola verzekerde vervolgens dat ze niets aan haar borsten had laten doen: “Alleen aan mijn tanden en mijn lippen een beetje.” Ondanks die verbouwde lippen kon ze nog een behoorlijk zuinig mondje trekken bij het beoordelen van haar date.

Ook de date van Hans de Booij, die in de jaren 80 een hit had met Annabel, verliep nogal stroef, al was dat niet omdat zijn date hem eerst niet herkende. De Booij, ook alweer 65, dacht het ijs te breken met gezellige uitspraken als “Ik was het vijfde kind van mijn moeder, maar toen ik werd geboren waren die anderen al dood” en “Ik ben nu bezig met een project genaamd 1000 jaar eenzaamheid.” Geen wonder dat zijn date Irma vond dat er “een sfeer van treurigheid om hem heen hing”.

Na het zien van deze vaak pijnlijke dates prees Lips zich op Valentijnsdag weer gelukkig met mevrouw Lips.

