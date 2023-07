Fotografe Yasmin-Claire Tan exposeert haar ‘heilige bloemen,’ symbool van vrouwelijke intimiteit

De Amsterdamse fotografe Yasmin-Claire Tan exposeert in Hotel Arena het fotoproject van ontluikende bloemen waaraan ze dertien jaar heeft gewerkt. Sacrée Fleur, de heilige bloem die tegelijk een ander, intiem vrouwelijk heiligdom verbeeldt. Beeld Yasmin-Claire Tan

Wie Hotel Arena in het Oosterpark binnenkomt ziet meteen, links aan de wand van het restaurant, in felroze tinten, een 1.20 meter hoge bloem. Ja bloem. Toch? Loopt vervolgens door een gang waar Ecuadoraanse rozen in vaasjes hun geur afscheiden, langs nog meer de detailfoto’s van Yasmin-Claire Tan (46) voor haar fotoproject Sacrée Fleur. De trap omhoog gaat naar de prachtige, lichte expositieruimte vol erotische bloemenweelde.

Rozig wit, knallend roze-oranje, dieppaars, geel-roze en felgroen ontluiken rozen, tulpen en papavers in plooien die opvallende gelijkenis vertonen met een vrouwelijke intimiteit die Tan liefst onbenoemd laat. Heilige bloemen, symbool voor een vrouwelijk ‘heiligdom’ dat volgens de fotograaf ook meer zo moet worden bejegend in tijden van plastische chirurgie en rigide schoonheidsidealen. Want elke bloem op de foto is uniek en heeft haar eigen schoonheid – zoals ook elke vrouw dat heeft.

Tan studeerde af aan de Koninklijke Academie van beeldende Kunsten in Den Haag. Ze fotografeert veel voor vrouwentijdschriften. “Maar ik begon met food. Ik fotografeerde details van bijvoorbeeld paprika’s en aardbeien. Daar zag ik ook al vrouwelijke vormen in. Ik benoem het op verschillende manieren, ik wil als het om de bloemen gaat het woord liever niet zeggen. Mensen mogen zelf in mijn foto’s zien wat ze willen zien. Maar ik hoop dat mijn werk een positieve impact zal hebben en vrouwen aanmoedigt hun diversiteit te omarmen.”

Kwetsbare blaadjes

Haar eerste foto maakte ze dertien jaar geleden, van een roos waarvan ze het opengaan geduldig vastlegde – het voelde intiem. Ze zet haar bloemen liefst los in een fles op tafel. “In eenvoud komen ze het best tot hun recht. Dan kun je bestuderen hoe ze opengaan. Hoe de kwetsbare blaadjes steeds weker worden en de bloem opent en je haar kern ziet, in al haar kleuren en facetten. Steeds weer zag ik die vrouwelijkheid, ik móest het fotograferen. Ik had er geen controle over, ik had het niet van te voren bedacht.”

Tot de openingsceremonie afgelopen zondag in de kapel van het hotel – onderdeel van het katholieke weeshuis uit 1886 – toonde ze haar foto’s nergens. “Het was mijn droom Sacrée Fleur in een kerk geboren te laten worden. Maar ik heb er lang over gedaan, het had veel sneller gekund. Ik geloofde er wel altijd in, het bleef spannend in mijn buik borrelen. Maar waarom ging ik er dan niet verder mee? Ik ontdekte dat ik niet zozeer bang was om te falen, maar bang was voor de potentie. Ik was bang om zelf eindelijk tot bloei te komen, om de metafoor maar te gebruiken.”

Lang stond ze in de overlevingsstand. “Het was veiliger om in de knop te blijven. Als je jezelf opent en tot bloei komt, in volle potentie, word je ook kwetsbaar en dat is eng. Ik ben een laatbloeier. Maar nu heb ik grote dromen met dit project. Dit is maar het begin, ik wil in de zomer en lente in Europa exposeren en als het hier winter is naar het zuidelijk halfrond, Sydney, Kaapstad. Daar wonen vast ook mensen die dit aandurven, al zal het elders misschien preutser zijn dan Amsterdam. Maar ondertussen: het zijn gewoon bloemen, he?”

Marjolijn de Cocq is sinds 2017 coördinator boeken van het Parool en schrijft over boeken, kunst en cultuur.

Sacrée Fleur, an intimate encounter with a flower, Yasmin-Claire Tan; t/m 14 augustus in Hotel Arena. De foto’s zijn in een oplage van acht te koop op twee formaten.