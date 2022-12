Fotograaf Paul Kooiker rekent in Foam af met de opgeblazen ego’s waar de catwalkwereld bol van staat

Untitled, 2020. Beeld Paul Kooiker

Bij modefotografie denk je aan glamour, gelikte vluchtigheid en laagdrempelige verleiding. Allemaal typeringen die niet van toepassing zijn op het werk van Paul Kooiker. Het is waarschijnlijk om die reden dat ontwerper Rick Owens, die vanwege zijn gebruik van fetisj-accessoires en gothic esthetiek bekend staat als ‘lord of darkness van de mode-industrie’, Kooiker een jaar of tien geleden carte blanche gaf voor een shoot. “Als er maar af en toe een schoen op de foto staat,” was zijn enige verzoek.

De doos met hakken en tassen die Owens opstuurde, keerde Kooiker om in zijn Amsterdamse atelier. Daartussen legde hij twee mollige naaktmodellen en fotografeerde hij op vloerniveau hun geschoeide voetzolen. Als afgedankte plussize paspoppen in een depot of slachtoffers van een lustmoord.

De foto’s kwamen terecht in Owens’ lookbook en vormden het startschot voor de meest onwaarschijnlijke carrière in de modefotografie. Kooiker werkt tegenwoordig voor cultbladen als Stiletto, Centrefold Magazine en AnOther. Een rijke dwarsdoorsnede van dat opdrachtwerk is nu te zien in Foam.

Korrelig zwart-wit

Wat sfeer en thematiek betreft verschilt Kooikers commerciële fotografie niet veel van zijn autonome oeuvre, waar Foam in 2006 al een overzicht van toonde. De foto’s lijken terloops, bijna slordig gemaakt. Terwijl collega’s eindeloos pielen met flitslichten, statieven en lenzen loopt Kooiker een set op met zijn iPhone losjes in de hand. Klik, klik, klik en hij is klaar. Maar dan begint het echte werk. Achter de computer bewerkt hij de beelden met filters, maakt hij extreme uitsneden en mixt hij archiefmateriaal door de compositie.

Het resultaat is nog het beste te vergelijken met de crime scènefoto’s die de beroemde fotojournalist Weegee in de jaren 30 en 40 maakte op de straten van nachtelijk New York. Het korrelige zwart-wit voelt morsig. De combinatie van imperfectie en sensatiezucht zorgen voor een sfeer die bijna clandestien aanvoelt. Het beschaafde deel van je brein zegt dat je moet wegkijken, maar het andere deel wint en je blijft toch staren.

Zoals bij de close-up van een zwaar behaarde borstkas. Het lichaamstapijt is gekamd in golfjes en leidt de blik al meanderend naar een net iets te krap zwembroekje waar de buik overheen bolt. Ook de vrouwen in Kooikers foto’s zijn over het algemeen aan de stevige kant – ‘heroïne chic’ is aan hem niet besteed. Hun vlees zit vaak geperst in panty’s, hun ledematen zijn soms gehuld in kartonnen kokers alsof het pilaren zijn in plaats van armen en benen.

Smurrie op naaldhakken

Een van de spaarzame dunne modellen zit opgevouwen in een doos die van bovenaf is gefotografeerd. Ze wringt zich letterlijk in de onmogelijkste bochten omwille van de mode. Op haar knie balanceert een zwartleren handtas. De vrouw heeft zich hier geschikt in de rol van sokkel en belandt zo op het offerblok van de lifestyle-industrie.

De mode zelf komt bij Kooiker overigens zelden zo prominent in beeld, of het moet zijn als de naaldhakken bedekt met een smurrie die het houdt tussen bedorven boter en groene zeep. Als modefotograaf die kleding vooral buiten beeld houdt, heeft Kooiker de nodige voorgangers. Onder andere Viviane Sassen en Martine Stig, die net als hij autonoom en opdrachtwerk combineren, deden het al jaren eerder.

Maar de sfeer is bij Kooiker absurdistischer en subversiever, wat wordt versterkt door de bijzonder effectieve tentoonstellingsinrichting. De foto’s zitten in spiegellijsten en zijn laag boven laag op knalroze wanden geplaatst, waardoor ze iets krijgen van etalages, of van luikjes in een peepshow.

Untitled, 2021. Beeld Paul Kooiker

Weg van de ambachtelijkheid

De modellen lijken wel poppen en soms zijn ze dat ook. Identiteit wordt hier vervangen door anonimiteit. Gezichten zijn doorgaans afwezig. Ze gaan verscholen achter de brede rand van een hoed of stijl omhoog geföhnd haar, maar hoofden zijn er ook vaak ruwweg afgesneden. Kooiker overtreedt hiermee moedwillig een van de axioma’s van de mode-industrie die altijd op zoek is naar ‘het gezicht van het merk’.

Hij rekent ook af met de opgeblazen ego’s waar de catwalkwereld bol van staat. Zo liet hij tijdens een van de coronalockdowns Kim Kardashian en Michèle Lamy, de ontwerper die getrouwd is met Rick Owens, poseren in elkaars creaties. Ze werden gefotografeerd door hun echtgenoten op aanwijzing van Kooiker, die op 9000 kilometer afstand zat. Zo schakelde de fotograaf ook zijn eigen ego uit en werkte hij op een manier vergelijkbaar met Sol LeWitt, die wandschilderingen maakte in de vorm van instructies voor willekeurige uitvoerders.

Met die fotosessie voor tijdschrift AnOther zette Kooiker een laatste stap weg van de ambachtelijkheid waar fotografie nog steeds mee wordt geassocieerd. Wat hij maakt is eigenlijk conceptuele kunst, maar dan niet van de formele en cerebrale soort. Onder het concept van Kooiker broeien obsessies, angsten en lust.

Paul Kooiker: Fashion. T/m 12/2 in Foam.