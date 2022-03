Fotograaf Lebohang Kganye uit Zuid-Afrika winnaar Foam Paul Huf Award

Uit de serie Ke Lefa Laka: Her-Story (2013) van Lebohang Kganye. Beeld Lebohang Kganye

Volgens de vakjury combineert Lebohang Kganye (Katlehong, 1990) op een performatieve en visueel uitgekiende manier kunstvormen zoals fotografie, collage, film, installatie en sculptuur. Ze put zowel uit familiearchieven als collectieve archieven om de gefabriceerde aard van geschiedenis en herinneringen te onthullen. ‘Binnen het specifieke karakter van haar Zuid-Afrikaanse context resoneert het veelzijdige werk van Kganey met de traumatische koloniale geschiedenis van haar land en apartheid.’

De jury is onder de indruk van haar heldere visie, complexiteit en ambitie: ‘Kganye’s werk is veel meer dan een simpele getuigenis van gebeurtenissen uit het verleden. Ze gebruikt fotografie juist als medium om een nieuwe geschiedenis te vertellen en te verbeelden.’

Vanaf 2009 studeerde Kganye aan de Market Photo Workshop, een fotografieopleiding in Johannesburg. Aansluitend deed ze de masteropleiding fine arts aan de Universiteit van Johannesburg. Met haar werk – dat zowel fotografie als sculpturen, installaties, animaties en performances omvat – wil Kganye de kijker confronteren met het verleden. Ze plaatst bestaande personen (in veel gevallen zichzelf) en figuren uit het verleden in nieuw gecreëerde omgevingen. Daardoor ontstaan een soort kijkdozen waarin haar familiegeschiedenis en de geschiedenis van Zuid-Afrika en herinnering en fantasie door elkaar heen lopen.

Overleden moeder

In 2013 maakte Kganye de door de jury geprezen serie Ke Lefa Laka: Her-Story – foto’s waarin ze zichzelf afdrukt over de twintig jaar oude afbeelding van haar overleden moeder, in exact dezelfde kleding en pose. Eind 2018 was deze serie te zien in Huis Marseille, in de tentoonstelling Recent Histories: Contemporary African Photography and Video Art from the Walther Collection. Twee jaar eerder was Kganye al present op Unseen: voor het programma Face to Face: African Portraiture was een pop-upfotostudio gebouwd waarin een aantal jonge Zuid-Afrikaanse fotografen bezoekers van de fotobeurs vastlegden.

De jury koos Kganye, die in 2014 was genomineerd voor de Business and Arts South Africa (BASA) Awards, uit ruim 100 genomineerden uit 21 landen. De prijs voor fotografietalent jonger dan 35 jaar bestaat uit een bedrag van 20.000 euro en een solotentoonstelling in Foam, later dit jaar.

Foam organiseert de Paul Huf Award sinds 2007 om fotografen te stimuleren in hun artistieke ontwikkeling. Eerdere winnaars zijn onder anderen Eric Gyamfi, Daniel Shea, Romain Mader, Daisuke Yokota, Taryn Simon, Mikhael Subotzky en Laia Abril. Vorig jaar won de Amerikaanse fotograaf John Edmonds de prijs; zijn solotentoonstelling A Sidelong Glance is nog tot en met 19 juni te zien in Foam.