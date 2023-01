Fotograaf Laurens Bosch wint publieksprijs voor beeld van gijzeling Apple Store

De winnende foto van Laurens Bosch. Beeld Laurens Bosch/ANP

De foto van Laurens Bosch kreeg van de twaalf kanshebbers de meeste stemmen van het publiek. De juryprijs gaat naar Vincent Jannink voor een foto van asielzoekers die in augustus buitensliepen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De foto is volgens vakjurylid Leo Blom ‘een zeer indringend en beklijvend beeld van asielzoekers’.

De genomineerde foto’s voor de juryprijs zijn van de fotografen Vincent Jannink, Rob Engelaar, Laurens Bosch en Ramon van Flymen (twee keer). Engelaar fotografeerde de stille tocht voor de vermoorde Gino in Kerkrade, Bosch de gijzelnemer bij de Apple Store in Amsterdam nadat die was uitgeschakeld door de politie. Van Flymen is twee keer genomineerd met foto’s van de drukte op Schiphol na een staking en van Oekraïense vluchtelingen na aankomst op Amsterdam Centraal, met de trein vanuit Berlijn.

De jury bestond dit jaar uit freelance beeldadviseur Leo Blom, chef foto van Het Parool Eva de Vos en lector journalistiek en vernieuwing Daniëlle Arets. Voor de publieksprijs kon het publiek in 2022 elke maand via sociale media al een foto kiezen. Dinsdag kan het publiek één foto kiezen uit de twaalf maandwinnaars die wat hun betreft de beste nieuwsfoto van het jaar is.

Vorig jaar won ANP-fotograaf Bart Maat de beide prijzen met zijn foto van Kasja Ollongren die het Binnenhof verliet met de leesbare notitie ‘Omtzigt functie elders’. Hij werd toen door zowel de jury als het publiek verkozen tot winnaar.

Vincent Jannink – Honderden mensen slapen buiten bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Beeld Vincent Jannink/ANP

Ramon van Flymen – Drukte op Schiphol, de dag na een staking. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Rob Engelaar – Stille tocht in Kerkrade voor de vermoorde Gino. Beeld Rob Engelaar/ANP